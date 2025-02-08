Не используйте эти продукты при простуде: можно сделать только хуже

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие прибегают к народным методам лечения простуды и гриппа, но не все из них безопасны и эффективны. Терапевт Зумруд Омарова рассказала, какие способы действительно могут помочь, а от каких лучше отказаться.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка, картофель

Какие методы не работают и могут навредить

Некоторые популярные народные методы не только бесполезны, но и могут ухудшить состояние.

Обтирание водкой или спиртом . Этот метод снижает поверхностный кровоток, мешает потоотделению и нарушает естественную терморегуляцию.

. Этот метод снижает поверхностный кровоток, мешает потоотделению и нарушает естественную терморегуляцию. Прием водки внутрь . Алкоголь не помогает бороться с вирусами, а только дополнительно нагружает организм.

. Алкоголь не помогает бороться с вирусами, а только дополнительно нагружает организм. Ингаляции над картошкой . Пар от вареной картошки может вызвать отек дыхательных путей и спазм бронхов, особенно у людей с астмой или склонностью к аллергии.

. Пар от вареной картошки может вызвать отек дыхательных путей и спазм бронхов, особенно у людей с астмой или склонностью к аллергии. Горячее молоко. Оно раздражает слизистую желудка и не помогает снять боль в горле, вопреки распространенному мнению.

Какие народные средства действительно полезны

Несмотря на обилие мифов, существуют натуральные средства, которые могут стать хорошим дополнением к основному лечению.

Отвар шиповника . Богат витамином С и помогает поддерживать иммунитет, но противопоказан людям с заболеваниями почек, проблемами с давлением и повышенной кислотностью желудка.

. Богат витамином С и помогает поддерживать иммунитет, но противопоказан людям с заболеваниями почек, проблемами с давлением и повышенной кислотностью желудка. Имбирь. Обладает противовоспалительными свойствами и может использоваться как вспомогательное средство наряду с препаратами, назначенными врачом.

Не все народные методы одинаково полезны. Некоторые из них, вроде ингаляций над картошкой или спиртовых растираний, могут принести больше вреда, чем пользы. А такие продукты, как имбирь и шиповник, могут стать хорошим дополнением к лечению, если у человека нет противопоказаний. Главное — не заменять народными средствами основную терапию, назначенную врачом.