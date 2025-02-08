Не используйте эти продукты при простуде: можно сделать только хуже

Многие прибегают к народным методам лечения простуды и гриппа, но не все из них безопасны и эффективны. Терапевт Зумруд Омарова рассказала, какие способы действительно могут помочь, а от каких лучше отказаться.
Некоторые популярные народные методы не только бесполезны, но и могут ухудшить состояние.
Несмотря на обилие мифов, существуют натуральные средства, которые могут стать хорошим дополнением к основному лечению.
Не все народные методы одинаково полезны. Некоторые из них, вроде ингаляций над картошкой или спиртовых растираний, могут принести больше вреда, чем пользы. А такие продукты, как имбирь и шиповник, могут стать хорошим дополнением к лечению, если у человека нет противопоказаний. Главное — не заменять народными средствами основную терапию, назначенную врачом.
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