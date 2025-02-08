Не едите ли вы подделку? Простой способ проверить качество сметаны

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Сметана — один из самых популярных кисломолочных продуктов, но не вся одинаково полезна. Доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в программе «О самом главном» рассказали, как выбрать качественную сметану и не нарваться на подделку.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сметана

На что обращать внимание при выборе сметаны

Консистенция и цвет

Качественная сметана гладкая, однородная, блестящая.

Цвет исключительно белый — желтоватый или серый оттенок говорит о проблемах с продуктом.

Состав по ГОСТу

В настоящей сметане должны быть только сливки и закваска.

Никаких крахмала, загустителей и растительных жиров.

Срок годности

Не более 14 дней — если срок хранения дольше, в составе есть консерванты.

Как проверить сметану в домашних условиях

Размешайте ложку сметаны в стакане тёплой воды.

Качественная сметана полностью растворится.

Если остаются комки или хлопья — в составе есть заменители молочного жира.

Теперь вы точно сможете выбрать натуральную и полезную сметану без вредных добавок!

Уточнения

Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.



