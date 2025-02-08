Не едите ли вы подделку? Простой способ проверить качество сметаны

Сметана — один из самых популярных кисломолочных продуктов, но не вся одинаково полезна. Доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в программе «О самом главном» рассказали, как выбрать качественную сметану и не нарваться на подделку.
Консистенция и цвет
Состав по ГОСТу
Срок годности
Размешайте ложку сметаны в стакане тёплой воды.
Теперь вы точно сможете выбрать натуральную и полезную сметану без вредных добавок!
Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.
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