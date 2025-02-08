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Не едите ли вы подделку? Простой способ проверить качество сметаны

1:11
Еда

Сметана — один из самых популярных кисломолочных продуктов, но не вся одинаково полезна. Доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в программе «О самом главном» рассказали, как выбрать качественную сметану и не нарваться на подделку.

Сметана
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сметана

На что обращать внимание при выборе сметаны

Консистенция и цвет

  • Качественная сметана гладкая, однородная, блестящая.
  • Цвет исключительно белый — желтоватый или серый оттенок говорит о проблемах с продуктом.

Состав по ГОСТу

  • В настоящей сметане должны быть только сливки и закваска.
  • Никаких крахмала, загустителей и растительных жиров.

 Срок годности

  • Не более 14 дней — если срок хранения дольше, в составе есть консерванты.

Как проверить сметану в домашних условиях

Размешайте ложку сметаны в стакане тёплой воды.

  • Качественная сметана полностью растворится.
  • Если остаются комки или хлопья — в составе есть заменители молочного жира.

Теперь вы точно сможете выбрать натуральную и полезную сметану без вредных добавок!

Уточнения

Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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