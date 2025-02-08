Киноа как в ресторане — готовим по правильной технологии

Киноа давно стало популярным среди рестораторов и приверженцев здорового питания, но дома его часто превращают в липкую кашу. Почему так происходит и как этого избежать? Роскачество разобралось в нюансах приготовления.

Фото: Own work by H.hristov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат с киноа

Главные ошибки при приготовлении киноа

Неправильные пропорции воды и крупы — оптимальное соотношение 1:2 (киноа: жидкость).

Долгая варка — киноа не нужно готовить часами! Достаточно 15 минут в кастрюле или 20 минут в мультиварке.

Пропуск финального шага — чтобы крупа была воздушной и рассыпчатой, после варки её нужно перемешать вилкой и дать постоять ещё 5 минут под крышкой.

Как правильно приготовить киноа

Промойте крупу — это уберёт естественную горечь.

Залейте водой, молоком или бульоном (1 часть киноа на 2 части жидкости).

Варите 15 минут на слабом огне, затем перемешайте вилкой.

Дайте настояться под крышкой 5 минут — так зерна впитают остатки влаги.

Теперь ваше киноа будет нежным, воздушным и идеально рассыпчатым!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.



Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.

