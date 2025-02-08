Киноа как в ресторане — готовим по правильной технологии

Киноа давно стало популярным среди рестораторов и приверженцев здорового питания, но дома его часто превращают в липкую кашу. Почему так происходит и как этого избежать? Роскачество разобралось в нюансах приготовления.
Теперь ваше киноа будет нежным, воздушным и идеально рассыпчатым!
Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.
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