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Киноа как в ресторане — готовим по правильной технологии

Еда

Киноа давно стало популярным среди рестораторов и приверженцев здорового питания, но дома его часто превращают в липкую кашу. Почему так происходит и как этого избежать? Роскачество разобралось в нюансах приготовления.

Салат с киноа
Фото: Own work by H.hristov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с киноа

Главные ошибки при приготовлении киноа

  • Неправильные пропорции воды и крупы — оптимальное соотношение 1:2 (киноа: жидкость).
  • Долгая варка — киноа не нужно готовить часами! Достаточно 15 минут в кастрюле или 20 минут в мультиварке.
  • Пропуск финального шага — чтобы крупа была воздушной и рассыпчатой, после варки её нужно перемешать вилкой и дать постоять ещё 5 минут под крышкой.

Как правильно приготовить киноа

  • Промойте крупу — это уберёт естественную горечь.
  • Залейте водой, молоком или бульоном (1 часть киноа на 2 части жидкости).
  • Варите 15 минут на слабом огне, затем перемешайте вилкой.
  • Дайте настояться под крышкой 5 минут — так зерна впитают остатки влаги.

Теперь ваше киноа будет нежным, воздушным и идеально рассыпчатым!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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