Секрет нежного и ароматного сырного соуса — рецепт, который всегда получается

Сырный соус — это идеальное дополнение к пасте, овощам, бургерам и сэндвичам. Готовить его очень просто, а домашний вариант будет вкуснее и полезнее магазинного.
1. Растопите сливочное масло на среднем огне.
2. Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы.
3. Постепенно влейте молоко, помешивая, чтобы избежать комков.
4. Держите на огне 5–7 минут, пока смесь не загустеет.
5. Уменьшите огонь и добавьте тертый сыр, размешивая до полного растворения.
6. Приправьте специями, хорошо перемешайте и снимите с огня.
Соус готов! Храните в холодильнике до 3 дней, а перед подачей разогрейте.
Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений.
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