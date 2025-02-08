Секрет нежного и ароматного сырного соуса — рецепт, который всегда получается

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырный соус — это идеальное дополнение к пасте, овощам, бургерам и сэндвичам. Готовить его очень просто, а домашний вариант будет вкуснее и полезнее магазинного.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain Сырный соус

Что понадобится

200 г твердого сыра (чеддер, пармезан или другой на ваш вкус)

2 стакана молока

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

Соль, черный перец, щепотка мускатного ореха

Как приготовить сырный соус

1. Растопите сливочное масло на среднем огне.

2. Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы.

3. Постепенно влейте молоко, помешивая, чтобы избежать комков.

4. Держите на огне 5–7 минут, пока смесь не загустеет.

5. Уменьшите огонь и добавьте тертый сыр, размешивая до полного растворения.

6. Приправьте специями, хорошо перемешайте и снимите с огня.

Соус готов! Храните в холодильнике до 3 дней, а перед подачей разогрейте.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений.



