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Секрет нежного и ароматного сырного соуса — рецепт, который всегда получается

1:08
Еда

Сырный соус — это идеальное дополнение к пасте, овощам, бургерам и сэндвичам. Готовить его очень просто, а домашний вариант будет вкуснее и полезнее магазинного.

Сырный соус
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
Сырный соус

Что понадобится

  • 200 г твердого сыра (чеддер, пармезан или другой на ваш вкус)
  • 2 стакана молока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • Соль, черный перец, щепотка мускатного ореха

Как приготовить сырный соус

1. Растопите сливочное масло на среднем огне.
2. Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородной массы.
3. Постепенно влейте молоко, помешивая, чтобы избежать комков.
4. Держите на огне 5–7 минут, пока смесь не загустеет.
5. Уменьшите огонь и добавьте тертый сыр, размешивая до полного растворения.
6. Приправьте специями, хорошо перемешайте и снимите с огня.

Соус готов! Храните в холодильнике до 3 дней, а перед подачей разогрейте.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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