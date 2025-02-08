Забудьте про долгую варку: перловку можно приготовить за ночь в термосе

Перловка — одна из самых недооценённых круп, хотя по содержанию питательных веществ она закрывает все возможные дефициты. Её традиционно варят, но есть альтернативный способ приготовления — запаривание в термосе.
Этот метод часто используют рыбаки — перловка остаётся рассыпчатой, насыщенной вкусом и подходит не только для прикорма, но и для полноценного приёма пищи.
Если хотите сладкий вариант, добавьте в термос мёд, корицу и измельчённые орехи. Утром можно дополнить кашу фруктами или ягодами.
Для несладкого варианта перловку можно сочетать с соусом из куриного филе и грибов. Такой обед будет полезнее макарон и картошки, а по вкусу — необычным и насыщенным.
В крупе много глютена, который становится мягче при длительном замачивании. Это делает её более легкой для пищеварения.
Попробуйте запаренную перловку, и вы удивитесь, насколько простой, полезной и вкусной может быть эта каша!
Те́рмос — вид бытовой теплоизоляционной посуды для продолжительного сохранения более высокой или низкой температуры пищевых продуктов по сравнению с температурой окружающей среды. Является разновидностью сосуда Дьюара.
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