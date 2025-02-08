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Забудьте про долгую варку: перловку можно приготовить за ночь в термосе

1:25
Еда

Перловка — одна из самых недооценённых круп, хотя по содержанию питательных веществ она закрывает все возможные дефициты. Её традиционно варят, но есть альтернативный способ приготовления — запаривание в термосе.

Перловка с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Перловка с овощами

Как запарить перловку без варки

Этот метод часто используют рыбаки — перловка остаётся рассыпчатой, насыщенной вкусом и подходит не только для прикорма, но и для полноценного приёма пищи.

Как это сделать:

  1. Промойте 1 стакан перловки и засыпьте в термос.
  2. Залейте кипятком в соотношении 1:2.
  3. Закройте термос и оставьте на 4-5 часов или на ночь.

Перловка на завтрак

Если хотите сладкий вариант, добавьте в термос мёд, корицу и измельчённые орехи. Утром можно дополнить кашу фруктами или ягодами.

Перловка на обед

Для несладкого варианта перловку можно сочетать с соусом из куриного филе и грибов. Такой обед будет полезнее макарон и картошки, а по вкусу — необычным и насыщенным.

Почему перловку лучше замачивать

В крупе много глютена, который становится мягче при длительном замачивании. Это делает её более легкой для пищеварения.

Попробуйте запаренную перловку, и вы удивитесь, насколько простой, полезной и вкусной может быть эта каша!

Уточнения

Те́рмос — вид бытовой теплоизоляционной посуды для продолжительного сохранения более высокой или низкой температуры пищевых продуктов по сравнению с температурой окружающей среды. Является разновидностью сосуда Дьюара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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