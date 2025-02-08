Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву
Почему каланхоэ не хочет цвести? Названы основные причины, которые легко можно устранить
В Солнечной системе есть планета с органикой — и это не Земля: как она её получила
Весна 2025: какие тренды в верхней одежде нельзя пропустить
Совместное путешествие: как не разрушить отношения за одну поездку
Силовые тренировки и белок: эта 39-летняя женщина скинула 35 кг и начала новую жизнь
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Фильм «Дорогой Вилли»: Конкин, Маковецкий и Кяро на одной площадке
Цены на жильё бизнес-класса в 2025 году: стоит ли покупать сейчас или подождать

Хотите лёгкий ужин без вреда для фигуры? Яйца могут быть отличным вариантом

0:57
Еда

Многие избегают яиц перед сном, опасаясь набора веса, но диетолог Елена Соломатина уверена: это отличный вечерний продукт. Главное — знать, в каком виде и в каком количестве их есть.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Почему яйца подходят для ужина

  • Яичный белок усваивается на 97-98% и не требует много энергии на переваривание.
  • Не нагружает пищеварительную систему, в отличие от тяжёлых белковых блюд.
  • Помогает восстановлению организма во сне, так как способствует выработке соматотропного гормона.

Как есть яйца на ночь, чтобы не набрать вес

Диетолог советует ограничиться двумя варёными белками, исключая желток. Это не приведёт к лишним килограммам, но обеспечит организм нужными аминокислотами для ночного восстановления.

Если хочется лёгкий и полезный перекус перед сном, яичный белок — один из лучших вариантов.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет
Авто
5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай
Садоводство, цветоводство
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него
Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.