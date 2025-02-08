Хотите лёгкий ужин без вреда для фигуры? Яйца могут быть отличным вариантом

Многие избегают яиц перед сном, опасаясь набора веса, но диетолог Елена Соломатина уверена: это отличный вечерний продукт. Главное — знать, в каком виде и в каком количестве их есть.
Диетолог советует ограничиться двумя варёными белками, исключая желток. Это не приведёт к лишним килограммам, но обеспечит организм нужными аминокислотами для ночного восстановления.
Если хочется лёгкий и полезный перекус перед сном, яичный белок — один из лучших вариантов.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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