Хотите лёгкий ужин без вреда для фигуры? Яйца могут быть отличным вариантом

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие избегают яиц перед сном, опасаясь набора веса, но диетолог Елена Соломатина уверена: это отличный вечерний продукт. Главное — знать, в каком виде и в каком количестве их есть.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйцо-пашот на тосте

Почему яйца подходят для ужина

Яичный белок усваивается на 97-98% и не требует много энергии на переваривание.

Не нагружает пищеварительную систему, в отличие от тяжёлых белковых блюд.

Помогает восстановлению организма во сне, так как способствует выработке соматотропного гормона.

Как есть яйца на ночь, чтобы не набрать вес

Диетолог советует ограничиться двумя варёными белками, исключая желток. Это не приведёт к лишним килограммам, но обеспечит организм нужными аминокислотами для ночного восстановления.

Если хочется лёгкий и полезный перекус перед сном, яичный белок — один из лучших вариантов.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



