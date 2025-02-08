Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара

Мясо может стать настоящим разочарованием, если после приготовления оно оказалось жёстким и сухим. Как избежать этой ошибки? Рассказываем секреты мягкости от опытных кулинаров.
Не все части туши одинаково подходят для жарки и запекания. Если хотите нежное мясо, выбирайте филейную часть. Лопатка, голяшка и грудинка требуют дополнительной обработки.
Самый простой метод — кухонный молоток. Разбивая волокна, вы делаете мясо более мягким и сочным.
Уксус, лимонный сок и вино разрушают белковые структуры, делая мясо нежнее. Важно:
Добавьте натуральные ферменты — они работают ещё эффективнее кислот.
Используйте эти хитрости, и мясо всегда будет мягким, сочным и вкусным!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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