Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо может стать настоящим разочарованием, если после приготовления оно оказалось жёстким и сухим. Как избежать этой ошибки? Рассказываем секреты мягкости от опытных кулинаров.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Выбираем правильный кусок

Не все части туши одинаково подходят для жарки и запекания. Если хотите нежное мясо, выбирайте филейную часть. Лопатка, голяшка и грудинка требуют дополнительной обработки.

Размягчение механическим способом

Самый простой метод — кухонный молоток. Разбивая волокна, вы делаете мясо более мягким и сочным.

Маринады с кислотами

Уксус, лимонный сок и вино разрушают белковые структуры, делая мясо нежнее. Важно:

Маринуйте не менее 3 часов, а лучше оставить на ночь.

Не передерживайте, иначе мясо может стать резиновым.

Ферменты для мягкости

Добавьте натуральные ферменты — они работают ещё эффективнее кислот.

Ананасовый сок содержит бромелайн, который расщепляет белки.

Папайя богата папаином, смягчающим даже самые жёсткие куски.

Используйте эти хитрости, и мясо всегда будет мягким, сочным и вкусным!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



