Доктор Агапкин рассказывает о неожиданной пользе фисташек

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотя фисташки обычно классифицируют как орехи, на самом деле они ближе к косточковым фруктам, к которым принадлежат, например, вишня и абрикосы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg фисташки

Фисташки богаты витаминами и антиоксидантами, что делает их полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач Сергей Агапкин подчёркивает, что при выборе между фисташками и другими орехами для укрепления сосудов стоит отдать предпочтение именно фисташкам.

Регулярное употребление фисташек действительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, что было подтверждено многочисленными исследованиями, отметил специалист, о чём сообщается в программе "О самом главном".

Кроме того, врач Александр Созыкин добавил, что в маленьких ядрышках фисташек содержатся углеводы, белки, клетчатка, тиамин, холин, пантотеновая кислота, лютеин и зеаксантин, что делает их полезными для всего организма.

Фисташки подходят даже детям — достаточно съедать около 10-15 орехов в день. Это отличный перекус, способный поддерживать работоспособность, насыщать и укреплять центральную нервную систему.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

