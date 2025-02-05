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Доктор Агапкин рассказывает о неожиданной пользе фисташек

1:15
Еда

Хотя фисташки обычно классифицируют как орехи, на самом деле они ближе к косточковым фруктам, к которым принадлежат, например, вишня и абрикосы.

фисташки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg
фисташки

Фисташки богаты витаминами и антиоксидантами, что делает их полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач Сергей Агапкин подчёркивает, что при выборе между фисташками и другими орехами для укрепления сосудов стоит отдать предпочтение именно фисташкам.

Регулярное употребление фисташек действительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, что было подтверждено многочисленными исследованиями, отметил специалист, о чём сообщается в программе "О самом главном".

Кроме того, врач Александр Созыкин добавил, что в маленьких ядрышках фисташек содержатся углеводы, белки, клетчатка, тиамин, холин, пантотеновая кислота, лютеин и зеаксантин, что делает их полезными для всего организма.

Фисташки подходят даже детям — достаточно съедать около 10-15 орехов в день. Это отличный перекус, способный поддерживать работоспособность, насыщать и укреплять центральную нервную систему.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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