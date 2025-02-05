Как выбрать самую полезную колбасу в магазине — секреты, о которых не пишут на этикетке

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Несмотря на разнообразие, в магазинах все еще можно найти относительно безопасные варианты колбасы. Но как отличить качественный продукт? На этот вопрос ответил доктор Александр Мясников.

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В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач поделился, что может съесть полкило докторской колбасы, так как знает, как правильно выбирать продукт.

При покупке колбасы важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, тщательно изучите этикетку и состав продукта. Также оцените внешний вид: выбирайте колбасу более серого оттенка, что свидетельствует об отсутствии нитрита натрия.

Кроме того, упаковка должна быть сухой и эластичной, плотно обхватывать батон. Чем меньше в составе пищевых добавок и усилителей вкуса, таких как нитриты, нитраты и каррагинан, тем лучше. Жировые вкрапления также должны быть исключительно белыми, без желтизны и серости.

Уточнения

Нитри́т на́трия (натрий азотистокислый) NaNO 2 — неорганическое соединение, соль натрия и азотистой кислоты. Представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета, который хорошо растворим в воде и гигроскопичен.

