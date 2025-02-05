Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавочка закрылась — FT сообщает о сворачивании помощи украинцам в Великобритании
Необычная находка повергла в шок туристов в Исландии
Как избавиться от запора и предупредить рак: назван один суперфуд
Реки возрастом 3,5 млрд лет: как они изменили химию океанов и зарождение жизни
В СССР полный бак "Жигулей" обходился в 4 рубля — но был еще более дешевый вариант
Американские спецслужбы под прицелом: Украина заставила Трампа искать врагов
Линолеум в кухне: как убрать пятна жира без последствий
Повреждены ногти после гель-лака? 6 способов, как их легко восстановить
Кому война, а кому… — на Украине придумали способ заработать во время войны

Как выбрать самую полезную колбасу в магазине — секреты, о которых не пишут на этикетке

1:02
Еда

Несмотря на разнообразие, в магазинах все еще можно найти относительно безопасные варианты колбасы. Но как отличить качественный продукт? На этот вопрос ответил доктор Александр Мясников.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач поделился, что может съесть полкило докторской колбасы, так как знает, как правильно выбирать продукт.

При покупке колбасы важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, тщательно изучите этикетку и состав продукта. Также оцените внешний вид: выбирайте колбасу более серого оттенка, что свидетельствует об отсутствии нитрита натрия.

Кроме того, упаковка должна быть сухой и эластичной, плотно обхватывать батон. Чем меньше в составе пищевых добавок и усилителей вкуса, таких как нитриты, нитраты и каррагинан, тем лучше. Жировые вкрапления также должны быть исключительно белыми, без желтизны и серости.

Уточнения

Нитри́т на́трия (натрий азотистокислый) NaNO2 — неорганическое соединение, соль натрия и азотистой кислоты. Представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета, который хорошо растворим в воде и гигроскопичен. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители
Авто
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители Аудио 
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Никарагуа выходит из организации ООН по борьбе с голодом: что стало причиной конфликта?
В Воркуте тестируют новейший комплекс "Синтез-АР3" для управления полетами
Заказчик найден — Зеленский проговорился о причастности к теракту в Москве
Настоящее чудо садоводства: выращивание абрикоса или персика
Снизить риск смерти на 40% без таблеток — реально: добавьте в рацион этот фрукт
Откройте секрет воздушных заварных блинчиков: рецепт, который покорит вас
Звёзды подскажут: какая кошка идеально подходит вашему знаку зодиака
Brent на перёкрестке торговли? Страны ОПЕК+ придерживаются своего курса
Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ряды ВСУ
Почему дизельный двигатель остаётся актуальным, несмотря на критику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.