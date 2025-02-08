Всего одна ложка облепихи в день — и организм скажет спасибо

Об облепихе знали ещё 8 000 лет назад, и до сих пор эта ягода считается одной из самых полезных. Эксперты программы "О самом главном" рассказали, почему облепиху стоит включить в рацион и какие уникальные свойства делают её настоящим суперфудом.
Ягоды богаты витаминами А, С и Е, которые помогают организму противостоять вирусам и укреплять иммунитет. Особенно полезна облепиха в сезон простуд.
Облепиха содержит витамин Е, мощный антиоксидант, который защищает печень от вредных воздействий.
Масло облепихи ещё в Древней Греции использовали для заживления ран. Оно обладает противовоспалительным и регенерирующим эффектом, поэтому активно применяется в косметологии.
Облепиха — мощное природное средство для укрепления иммунитета, защиты печени и омоложения кожи. Добавьте её в рацион, чтобы получить максимальную пользу.
Облепи́ха — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
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