Всего одна ложка облепихи в день — и организм скажет спасибо

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Об облепихе знали ещё 8 000 лет назад, и до сих пор эта ягода считается одной из самых полезных. Эксперты программы "О самом главном" рассказали, почему облепиху стоит включить в рацион и какие уникальные свойства делают её настоящим суперфудом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облепиха

Облепиха — природный защитник иммунитета

Ягоды богаты витаминами А, С и Е, которые помогают организму противостоять вирусам и укреплять иммунитет. Особенно полезна облепиха в сезон простуд.

Витамин С в составе может снижать уровень сахара в крови, частично заменяя медикаменты.

Энзимы облепихи способствуют выработке инсулина, что делает её полезной для диабетиков.

Здоровье печени и защита от токсинов

Облепиха содержит витамин Е, мощный антиоксидант, который защищает печень от вредных воздействий.

Жирные кислоты омега-3 в косточках облепихи способствуют восстановлению клеток печени и защищают их от разрушения.

Омоложение и восстановление кожи

Масло облепихи ещё в Древней Греции использовали для заживления ран. Оно обладает противовоспалительным и регенерирующим эффектом, поэтому активно применяется в косметологии.

Бета-каротин стимулирует синтез коллагена, что помогает поддерживать красоту кожи, волос и ногтей.

Облепиха помогает восстановлению тканей и формированию белков.

Облепиха — мощное природное средство для укрепления иммунитета, защиты печени и омоложения кожи. Добавьте её в рацион, чтобы получить максимальную пользу.

Уточнения

Облепи́ха — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).



