Килька в томатном соусе — знакомый с детства продукт, но стоит ли его недооценивать? Врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, что эта консерва — настоящий суперфуд. Она укрепляет щитовидку, мозг, сердце и кости, а томатный соус только усиливает её полезные свойства.
1. Укрепляет щитовидную железу
В одной банке (200 г) содержится 2/3 суточной нормы йода — ключевого элемента для синтеза тиреоидных гормонов. Они регулируют обмен веществ и поддерживают работу щитовидки.
2. Поддерживает мозговую активность
Килька богата омега-3 жирными кислотами, которые входят в состав клеток мозга. Они улучшают когнитивные функции и снижают риск болезни Альцгеймера.
3. Полезна для сердца и сосудов
Омега-3 восстанавливают сосудистые стенки, а ликопин из томатов предотвращает воспаление и защищает от атеросклероза. В сочетании с эйкозапентаеновой кислотой, содержащейся в кильке, этот эффект удваивается.
4. Укрепляет кости
Как и вся рыба, килька содержит кальций, магний, фосфор и витамин D, которые поддерживают здоровье костной ткани.
Килька в томате — это не просто вкусный продукт, а полноценный источник полезных веществ. Она улучшает метаболизм, память, работу сердца и укрепляет кости, а томатный соус делает её ещё полезнее.
Ки́лька — общее название нескольких видов мелких стайных рыб семейства сельдевых, имеющих большое промысловое значение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.