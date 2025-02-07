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Этот продукт есть в каждом магазине, но его польза вас удивит

1:41
Еда

Килька в томатном соусе — знакомый с детства продукт, но стоит ли его недооценивать? Врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, что эта консерва — настоящий суперфуд. Она укрепляет щитовидку, мозг, сердце и кости, а томатный соус только усиливает её полезные свойства.

консервы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервы

Как килька в томате помогает организму

1. Укрепляет щитовидную железу
В одной банке (200 г) содержится 2/3 суточной нормы йода — ключевого элемента для синтеза тиреоидных гормонов. Они регулируют обмен веществ и поддерживают работу щитовидки.

2. Поддерживает мозговую активность
Килька богата омега-3 жирными кислотами, которые входят в состав клеток мозга. Они улучшают когнитивные функции и снижают риск болезни Альцгеймера.

3. Полезна для сердца и сосудов
Омега-3 восстанавливают сосудистые стенки, а ликопин из томатов предотвращает воспаление и защищает от атеросклероза. В сочетании с эйкозапентаеновой кислотой, содержащейся в кильке, этот эффект удваивается.

4. Укрепляет кости
Как и вся рыба, килька содержит кальций, магний, фосфор и витамин D, которые поддерживают здоровье костной ткани.

Килька в томате — это не просто вкусный продукт, а полноценный источник полезных веществ. Она улучшает метаболизм, память, работу сердца и укрепляет кости, а томатный соус делает её ещё полезнее.

Уточнения

Ки́лька — общее название нескольких видов мелких стайных рыб семейства сельдевых, имеющих большое промысловое значение.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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