Забудьте про долгую разморозку: эти способы работают за считанные минуты

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с ситуацией, когда нужно срочно приготовить мясо, а оно — замороженное. Как ускорить процесс без потери вкуса и качества? Опытные повара предлагают три эффективных метода.

Фото: flickr by Ларри Хоффман, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сырое мясо

1. Холодная вода — классический способ

Этот метод подходит для всех видов мяса и занимает от 30 минут до нескольких часов (в зависимости от размера куска).

Как сделать правильно:

Упакуйте мясо в герметичный пакет, чтобы избежать контакта с водой.

Опустите его в большую ёмкость с холодной водой.

Меняйте воду каждые 30 минут для поддержания низкой температуры.

Главное правило: готовить мясо сразу после разморозки!

2. Разморозка в микроволновке — экспресс-метод

Современные микроволновые печи оснащены режимом разморозки, который за 10-15 минут приведёт мясо в нужное состояние.

Когда использовать:

Для небольших кусков

Для фарша

Когда нужно разморозить мясо за считанные минуты

Но важно не передержать: долгая разморозка в микроволновке может начать процесс приготовления.

3. Комбинированный способ — оптимальный баланс скорости и качества

Если у вас есть немного больше времени, попробуйте смешанный метод:

Сначала опустите мясо в холодную воду, чтобы оно разморозилось снаружи.

Затем завершите процесс в микроволновке — это сохранит текстуру и вкус.

Чего делать нельзя

Не используйте горячую воду — мясо начнёт готовиться неравномерно.

Не размораживайте при комнатной температуре — это способствует быстрому размножению бактерий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете разморозить мясо быстро и безопасно, не потеряв его вкус и сочность.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



