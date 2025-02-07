Забудьте про долгую разморозку: эти способы работают за считанные минуты

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с ситуацией, когда нужно срочно приготовить мясо, а оно — замороженное. Как ускорить процесс без потери вкуса и качества? Опытные повара предлагают три эффективных метода.
Этот метод подходит для всех видов мяса и занимает от 30 минут до нескольких часов (в зависимости от размера куска).
Главное правило: готовить мясо сразу после разморозки!
Современные микроволновые печи оснащены режимом разморозки, который за 10-15 минут приведёт мясо в нужное состояние.
Но важно не передержать: долгая разморозка в микроволновке может начать процесс приготовления.
Если у вас есть немного больше времени, попробуйте смешанный метод:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете разморозить мясо быстро и безопасно, не потеряв его вкус и сочность.
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