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Забудьте про долгую разморозку: эти способы работают за считанные минуты

1:49
Еда

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с ситуацией, когда нужно срочно приготовить мясо, а оно — замороженное. Как ускорить процесс без потери вкуса и качества? Опытные повара предлагают три эффективных метода.

Сырое мясо
Фото: flickr by Ларри Хоффман, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сырое мясо

1. Холодная вода — классический способ

Этот метод подходит для всех видов мяса и занимает от 30 минут до нескольких часов (в зависимости от размера куска).

Как сделать правильно:

  • Упакуйте мясо в герметичный пакет, чтобы избежать контакта с водой.
  • Опустите его в большую ёмкость с холодной водой.
  • Меняйте воду каждые 30 минут для поддержания низкой температуры.

Главное правило: готовить мясо сразу после разморозки!

2. Разморозка в микроволновке — экспресс-метод

Современные микроволновые печи оснащены режимом разморозки, который за 10-15 минут приведёт мясо в нужное состояние.

Когда использовать:

  • Для небольших кусков
  • Для фарша
  • Когда нужно разморозить мясо за считанные минуты

Но важно не передержать: долгая разморозка в микроволновке может начать процесс приготовления.

3. Комбинированный способ — оптимальный баланс скорости и качества

Если у вас есть немного больше времени, попробуйте смешанный метод:

  • Сначала опустите мясо в холодную воду, чтобы оно разморозилось снаружи.
  • Затем завершите процесс в микроволновке — это сохранит текстуру и вкус.

Чего делать нельзя

  • Не используйте горячую воду — мясо начнёт готовиться неравномерно.
  • Не размораживайте при комнатной температуре — это способствует быстрому размножению бактерий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете разморозить мясо быстро и безопасно, не потеряв его вкус и сочность.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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