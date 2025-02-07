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Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит

1:42
Еда

Магний играет важную роль в организме, и его дефицит может вызывать слабость, судороги, тремор рук и даже аритмию. Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты помогут восполнить нехватку этого жизненно важного элемента.

Авокадо
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Как понять, что не хватает магния

Основные симптомы дефицита:

  • Быстрая усталость, апатия
  • Судороги в ногах
  • Тремор рук
  • Нарушения сердечного ритма, изменения на ЭКГ

По словам врача, суточная норма магния составляет 400-420 мг для мужчин и 310-320 мг для женщин.

Почему возникает дефицит

Самая частая причина — не недостаток в питании, а повышенное выведение магния через ЖКТ и почки. Это может происходить при:

  • Хронической диарее
  • Панкреатите
  • Чрезмерном употреблении алкоголя
  • Заболеваниях почек

Если дефицит значительный, может потребоваться внутривенное введение магния, но чаще достаточно скорректировать рацион.

Какие продукты богаты магнием

Чтобы поддерживать нормальный уровень магния, включайте в питание:

  • Орехи (миндаль, кешью)
  • Тыквенные и подсолнечные семечки
  • Зелень и листовые овощи
  • Цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, овсянка, цельнозерновой хлеб)
  • Бобовые (чечевица, фасоль, нут, черные бобы)
  • Жирную рыбу (лосось, скумбрия, палтус)
  • Авокадо, бананы
  • Тёмный шоколад, тофу, молочные продукты

Добавление этих продуктов в рацион поможет поддерживать уровень магния и избежать неприятных последствий его нехватки.

Уточнения

Дефици́т  — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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