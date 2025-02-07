Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит

Магний играет важную роль в организме, и его дефицит может вызывать слабость, судороги, тремор рук и даже аритмию. Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты помогут восполнить нехватку этого жизненно важного элемента.
Основные симптомы дефицита:
По словам врача, суточная норма магния составляет 400-420 мг для мужчин и 310-320 мг для женщин.
Самая частая причина — не недостаток в питании, а повышенное выведение магния через ЖКТ и почки. Это может происходить при:
Если дефицит значительный, может потребоваться внутривенное введение магния, но чаще достаточно скорректировать рацион.
Чтобы поддерживать нормальный уровень магния, включайте в питание:
Добавление этих продуктов в рацион поможет поддерживать уровень магния и избежать неприятных последствий его нехватки.
Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.
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