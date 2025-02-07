Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Магний играет важную роль в организме, и его дефицит может вызывать слабость, судороги, тремор рук и даже аритмию. Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты помогут восполнить нехватку этого жизненно важного элемента.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Как понять, что не хватает магния

Основные симптомы дефицита:

Быстрая усталость, апатия

Судороги в ногах

Тремор рук

Нарушения сердечного ритма, изменения на ЭКГ

По словам врача, суточная норма магния составляет 400-420 мг для мужчин и 310-320 мг для женщин.

Почему возникает дефицит

Самая частая причина — не недостаток в питании, а повышенное выведение магния через ЖКТ и почки. Это может происходить при:

Хронической диарее

Панкреатите

Чрезмерном употреблении алкоголя

Заболеваниях почек

Если дефицит значительный, может потребоваться внутривенное введение магния, но чаще достаточно скорректировать рацион.

Какие продукты богаты магнием

Чтобы поддерживать нормальный уровень магния, включайте в питание:

Орехи (миндаль, кешью)

Тыквенные и подсолнечные семечки

Зелень и листовые овощи

Цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, овсянка, цельнозерновой хлеб)

Бобовые (чечевица, фасоль, нут, черные бобы)

Жирную рыбу (лосось, скумбрия, палтус)

Авокадо, бананы

Тёмный шоколад, тофу, молочные продукты

Добавление этих продуктов в рацион поможет поддерживать уровень магния и избежать неприятных последствий его нехватки.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.



