Три каши, которые не дают похудеть — а ведь многие их едят каждое утро

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша на завтрак — залог энергии и хорошего самочувствия. Но не каждая крупа помогает похудеть! Диетолог Ольга Павлова назвала три вида каш, от которых лучше отказаться тем, кто следит за фигурой.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain абрикосовая каша

1. Манная каша — быстрый набор веса

Манная каша богата быстрыми углеводами и имеет высокий гликемический индекс. Всего пара ложек — и уровень сахара в крови взлетает вверх, вызывая инсулиновый всплеск. В итоге организм быстрее запасает жир, а чувство голода возвращается очень скоро.

2. Белый рис — не лучший выбор для диеты

Рисовая каша кажется полезной, но белый рис практически лишён клетчатки и витаминов. Он быстро усваивается и даёт мало пользы. Лучше заменить его бурым или диким рисом, которые медленно насыщают и не провоцируют резкие скачки сахара.

3. Быстрозавариваемые каши — скрытая угроза

Овсянка, рис или кукурузная каша "пятиминутка" — удобны, но бесполезны. Эти каши проходят глубокую обработку, теряя клетчатку и ценные вещества. В итоге они работают как сахарная бомба - моментально повышают уровень глюкозы и провоцируют голод.

Какие каши выбрать

Чтобы каша работала на похудение, выбирайте:

Гречку

Овсянку долгой варки

Киноа

Перловку

Дополняйте их овощами и белком - так завтрак будет полезным и сбалансированным.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



