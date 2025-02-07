Три каши, которые не дают похудеть — а ведь многие их едят каждое утро

Каша на завтрак — залог энергии и хорошего самочувствия. Но не каждая крупа помогает похудеть! Диетолог Ольга Павлова назвала три вида каш, от которых лучше отказаться тем, кто следит за фигурой.
Манная каша богата быстрыми углеводами и имеет высокий гликемический индекс. Всего пара ложек — и уровень сахара в крови взлетает вверх, вызывая инсулиновый всплеск. В итоге организм быстрее запасает жир, а чувство голода возвращается очень скоро.
Рисовая каша кажется полезной, но белый рис практически лишён клетчатки и витаминов. Он быстро усваивается и даёт мало пользы. Лучше заменить его бурым или диким рисом, которые медленно насыщают и не провоцируют резкие скачки сахара.
Овсянка, рис или кукурузная каша "пятиминутка" — удобны, но бесполезны. Эти каши проходят глубокую обработку, теряя клетчатку и ценные вещества. В итоге они работают как сахарная бомба - моментально повышают уровень глюкозы и провоцируют голод.
Чтобы каша работала на похудение, выбирайте:
Дополняйте их овощами и белком - так завтрак будет полезным и сбалансированным.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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