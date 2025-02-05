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Мякоть киви выходит сама: простой лайфхак, который сэкономит время

0:48
Еда

Хотите быстро и аккуратно очистить киви, не тратя много времени? Существует простой и эффективный метод, который позволит вам насладиться сочной мякотью этого полезного фрукта без лишних хлопот.

Киви
Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Киви

Секрет метода

Прежде всего, вам нужно взять нож и разрезать киви пополам. Затем следует прижать киви к стакану и использовать кромку стакана для выдавливания мякоти. Нажимать необходимо на место соприкосновения кожуры и мякоти. Кожура останется в руках, мякоть внутри чашечки.

Польза киви

Киви содержит много витамина С, антиоксидантов и других питательных веществ.
Оно включает калий, клетчатку и кислоты.

Киви легко консервируется, а также хранится при комнатной температуре до двух недель. Фрукт содержит много клетчатки, что помогает облегчить пищеварение и регулировать опорожнение кишечника. Эффективность киви в этих вопросах доказана.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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