Мякоть киви выходит сама: простой лайфхак, который сэкономит время

Хотите быстро и аккуратно очистить киви, не тратя много времени? Существует простой и эффективный метод, который позволит вам насладиться сочной мякотью этого полезного фрукта без лишних хлопот.
Прежде всего, вам нужно взять нож и разрезать киви пополам. Затем следует прижать киви к стакану и использовать кромку стакана для выдавливания мякоти. Нажимать необходимо на место соприкосновения кожуры и мякоти. Кожура останется в руках, мякоть внутри чашечки.
Киви содержит много витамина С, антиоксидантов и других питательных веществ.
Оно включает калий, клетчатку и кислоты.
Киви легко консервируется, а также хранится при комнатной температуре до двух недель. Фрукт содержит много клетчатки, что помогает облегчить пищеварение и регулировать опорожнение кишечника. Эффективность киви в этих вопросах доказана.
Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).
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