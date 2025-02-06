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Куриные рулетики с грибами и чесноком — шикарная идея для семейного или праздничного ужина

1:31
Еда

Куриные рулетики с грибной начинкой и чесноком — это изысканное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Сочное куриное филе, ароматные грибы и острый чеснок создают неповторимое вкусовое сочетание, идеально подходящее для праздничного застолья или семейного ужина.

Куриные рулетики с начинкой
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные рулетики с начинкой

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 500 г;
  • Шампиньоны — 200 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Сливки — 50 мл;
  • Растительное масло — 1 ст. л.;
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Начните с обжаривания мелко нарезанных грибов и чеснока на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавьте сливки, соль и перец, тщательно перемешайте и готовьте еще пару минут, чтобы начинка стала нежной и однородной.
  2. Куриное филе промойте, разрежьте вдоль и слегка отбейте, посолив по вкусу. На каждый кусочек мяса аккуратно выложите грибную начинку и сверните в рулетики, закрепив их шпажками.
  3. Поместите рулетики в разогретую до 180 °C духовку и запекайте примерно 25 минут. Это аппетитное и ароматное блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу или обычному ужину в кругу семьи.

Куриные рулетики можно подавать как самостоятельное блюдо или с легким гарниром, например, с овощным салатом или картофельным пюре. Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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