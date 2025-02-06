Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бонусы отменены: как это повлияет на стоимость куриных яиц и сливочного масла
Принесёт только вред! Веские причины не идти на тренировку
Споры из-за границ земельных участков: как их избежать
Гормоны счастья без таблеток: как тренировки спасают от зимней депрессии
Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины
Забыли достать фарш? Этот способ разморозит его за 15 минут
Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц
Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы
Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет

Средиземноморский вкус в любое время года: простой рецепт пасты с тунцом и помидорами

1:40
Еда

Ищете идею для быстрого и вкусного ужина? Тогда паста с тунцом и томатным соусом — то, что вы искали! Это блюдо не только порадует вас своим насыщенным вкусом, и при этом не потребует много усилий для приготовления.

Паста с помидорами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста с помидорами

Ингредиенты:

  • Паста (спагетти или пенне) — 300 г
  • Тунец в собственном соку — 1 банка (150-200 г)
  • Томаты в собственном соку — 400 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, черный перец и другие специи — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, базилик) — для подачи

Приготовление:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив около 100 мл для соуса.
  2. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости.
  3. Добавьте томаты в собственном соку, разомните их вилкой и приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите на среднем огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.
  4. Разомните тунец вилкой и добавьте его к соусу. Перемешайте и готовьте ещё 3-4 минуты.
  5. Смешайте пасту с соусом, при необходимости добавьте немного оставшейся воды для нужной консистенции. Прогрейте на малом огне до полного прогрева.
  6. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячей.

Эта паста прекрасно подойдёт для семейного ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины
Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц
Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы
Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет
Как стирать махровые полотенца и халаты? Без соли, соды и уксуса не обойтись
Не просто полив, а забота о росте: зачем и как смягчать воду для рассады
Спутник Юпитера Ио стал источником энергии, которая в шесть раз превосходит электростанции Земли
Этот овощной гарнир настолько хорош, что котлеты уйдут на второй план
Опоздание стало бизнесом: как в аэропорту зарабатывали на пассажирах
Средиземноморский вкус в любое время года: простой рецепт пасты с тунцом и помидорами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.