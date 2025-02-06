Средиземноморский вкус в любое время года: простой рецепт пасты с тунцом и помидорами

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете идею для быстрого и вкусного ужина? Тогда паста с тунцом и томатным соусом — то, что вы искали! Это блюдо не только порадует вас своим насыщенным вкусом, и при этом не потребует много усилий для приготовления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста с помидорами

Ингредиенты:

Паста (спагетти или пенне) — 300 г

Тунец в собственном соку — 1 банка (150-200 г)

Томаты в собственном соку — 400 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, черный перец и другие специи — по вкусу

Свежая зелень (петрушка, базилик) — для подачи

Приготовление:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив около 100 мл для соуса. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости. Добавьте томаты в собственном соку, разомните их вилкой и приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите на среднем огне 10-15 минут, пока соус не загустеет. Разомните тунец вилкой и добавьте его к соусу. Перемешайте и готовьте ещё 3-4 минуты. Смешайте пасту с соусом, при необходимости добавьте немного оставшейся воды для нужной консистенции. Прогрейте на малом огне до полного прогрева. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячей.

Эта паста прекрасно подойдёт для семейного ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

