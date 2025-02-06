Средиземноморский вкус в любое время года: простой рецепт пасты с тунцом и помидорами

Ищете идею для быстрого и вкусного ужина? Тогда паста с тунцом и томатным соусом — то, что вы искали! Это блюдо не только порадует вас своим насыщенным вкусом, и при этом не потребует много усилий для приготовления.
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Паста с помидорами
Ингредиенты:
Паста (спагетти или пенне) — 300 г
Тунец в собственном соку — 1 банка (150-200 г)
Томаты в собственном соку — 400 г
Репчатый лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, черный перец и другие специи — по вкусу
Свежая зелень (петрушка, базилик) — для подачи
Приготовление:
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив около 100 мл для соуса.
На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости.
Добавьте томаты в собственном соку, разомните их вилкой и приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите на среднем огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.
Разомните тунец вилкой и добавьте его к соусу. Перемешайте и готовьте ещё 3-4 минуты.
Смешайте пасту с соусом, при необходимости добавьте немного оставшейся воды для нужной консистенции. Прогрейте на малом огне до полного прогрева.
Разложите пасту по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячей.
Эта паста прекрасно подойдёт для семейного ужина. Приятного аппетита!
Уточнения
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Тунцы́ (латThunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).