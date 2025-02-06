Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петунии без проблем: что делать зимой, чтобы летом сад удивил роскошным цветочным ковром
Золотая гонка: кто лидирует в мировых запасах золота
Авиабилеты в марте: куда лететь дешевле, а за какие маршруты придётся заплатить больше
Грунт для рассады: этот секретный ингредиент сделает ростки мощными и крепкими
Ваш кишечник будет благодарен: добавьте это в рацион
Подстава на парковке: схема, которую используют мошенники, чтобы завладеть вашим авто
Не знаете, чем накормить своего ребенка? Давайте приготовим идеальные наггетсы в духовке
Загадочное растение, не имеющее аналогов, потрясло ученых
Макияж без кистей: создаём идеальный образ только с помощью рук

Три простых способа сделать пластиковые помидоры зимой вкусными

1:11
Еда

Зимой найти вкусные помидоры в магазине — непростая задача. Часто даже внешне привлекательные овощи оказываются безвкусными, что может испортить вкус любого блюда.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by John Phelan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты, помидоры

Однако существуют способы, которые помогут вернуть помидорам их естественный вкус и аромат.

  1. Один из таких способов — маринование. Для этого смешайте немного уксуса, оливковое масло, соль и любимые специи, такие как базилик или орегано. Замаринуйте помидоры на ночь, и они приобретут яркий вкус и аромат.
  2. Ещё один быстрый способ улучшить вкус помидоров — обжарить их на сковороде. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла с добавлением чеснока и зелени. Во время жарки натуральные сахара в помидорах станут более насыщенными, что придаст им приятный вкус.
  3. Также можно запечь помидоры в духовке при температуре 180 градусов. Смажьте их оливковым маслом с добавлением чеснока, соли и специй по вкусу. Этот способ поможет сделать вкус помидоров насыщенным и ярким.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Последние материалы
Кошки и высота: почему они выживают даже после падения с небоскреба
Сырники, как в детстве: секреты идеального теста
Экологическая тревога в Краснодарском крае: мазут вновь угрожает побережью
Лучшие позы для сна при шейных болях: что советуют врачи
Такие мягкие и ароматные: рецепт булочек из дрожжевого теста с майонезом
Сладкая статистика: как изменился импорт российского мороженого в 2024 году
Этот народный способ защитит вишню от червей — проверено годами
Инженеры Швейцарии придумали, как чинить дороги, не перекрывая движение: заметит ли Россия эту технологию
В один миг засияет! Вот как правильно чистить подоконник
Актёра Обманова задержали силовики из-за пояса смертника в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.