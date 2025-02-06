Такие мягкие и ароматные: рецепт булочек из дрожжевого теста с майонезом

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки из майонезного теста вкусные и мягкие, поэтому они отлично подходят для сладкого перекуса, десерта или праздничного стола. Майонез в тесте придает ему мягкость, а также является интересной альтернативой классическому тесту для сладкой выпечки.

Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ булочки

Этот рецепт от чешского портала Primainspirace.cz очень простой и быстрый в приготовлении, поэтому он подойдет даже для начинающих пекарей. Вы также можете добавлять разные начинки по своему вкусу.

Рецепт булочек из майонезного теста:

Ингредиенты:

500 г муки грубого помола

½ пачки (кубика) дрожжей

10 ст. ложек сахара

1 ст. ложка растительного масла

2 яичных желтка

100 г майонеза

250 мл молока

немного соли

Начинка и посыпка:

творог

изюм

повидло

масло

мука грубого помола

сахарная пудра

Как приготовить:

В миске смешайте муку, сахар и немного соли. В другой миске разведите дрожжи с небольшим количеством сахара, добавьте молоко и оставьте закваску подниматься. Влейте закваску в миску с мукой, добавьте желтки, растительное масло и майонез. Замесите тесто и оставьте его подниматься примерно на 2 часа. Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте каждый в лепешку. На середину каждой лепешки положите ложку творога и несколько изюминок. Сложите булочки, смажьте их яйцом и посыпьте смесью из масла, муки и сахара. Разогрейте духовку до 170 °C и выпекайте булочки до золотистого цвета. Готовые булочки смажьте растопленным маслом, смешанным с ромом.

Этот рецепт рассчитан примерно на 60 маленьких булочек, но их количество может варьироваться в зависимости от размера. Тесто очень мягкое и эластичное, поэтому его не нужно подсыпать мукой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.



Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

