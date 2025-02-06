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Такие мягкие и ароматные: рецепт булочек из дрожжевого теста с майонезом

2:07
Еда

Булочки из майонезного теста вкусные и мягкие, поэтому они отлично подходят для сладкого перекуса, десерта или праздничного стола. Майонез в тесте придает ему мягкость, а также является интересной альтернативой классическому тесту для сладкой выпечки.

булочки
Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
булочки

Этот рецепт от чешского портала Primainspirace.cz очень простой и быстрый в приготовлении, поэтому он подойдет даже для начинающих пекарей. Вы также можете добавлять разные начинки по своему вкусу.

Рецепт булочек из майонезного теста:

Ингредиенты:

  • 500 г муки грубого помола
  • &frac12 пачки (кубика) дрожжей
  • 10 ст. ложек сахара
  • 1 ст. ложка растительного масла
  • 2 яичных желтка
  • 100 г майонеза
  • 250 мл молока
  • немного соли

Начинка и посыпка:

  • творог
  • изюм
  • повидло
  • масло
  • мука грубого помола
  • сахарная пудра

Как приготовить:

  1. В миске смешайте муку, сахар и немного соли.
  2. В другой миске разведите дрожжи с небольшим количеством сахара, добавьте молоко и оставьте закваску подниматься.
  3. Влейте закваску в миску с мукой, добавьте желтки, растительное масло и майонез.
  4. Замесите тесто и оставьте его подниматься примерно на 2 часа.
  5. Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте каждый в лепешку.
  6. На середину каждой лепешки положите ложку творога и несколько изюминок.
  7. Сложите булочки, смажьте их яйцом и посыпьте смесью из масла, муки и сахара.
  8. Разогрейте духовку до 170 °C и выпекайте булочки до золотистого цвета.
  9. Готовые булочки смажьте растопленным маслом, смешанным с ромом.

Этот рецепт рассчитан примерно на 60 маленьких булочек, но их количество может варьироваться в зависимости от размера. Тесто очень мягкое и эластичное, поэтому его не нужно подсыпать мукой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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