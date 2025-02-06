Такие мягкие и ароматные: рецепт булочек из дрожжевого теста с майонезом

Булочки из майонезного теста вкусные и мягкие, поэтому они отлично подходят для сладкого перекуса, десерта или праздничного стола. Майонез в тесте придает ему мягкость, а также является интересной альтернативой классическому тесту для сладкой выпечки.
Этот рецепт от чешского портала Primainspirace.cz очень простой и быстрый в приготовлении, поэтому он подойдет даже для начинающих пекарей. Вы также можете добавлять разные начинки по своему вкусу.
Рецепт булочек из майонезного теста:
Ингредиенты:
Начинка и посыпка:
Как приготовить:
Этот рецепт рассчитан примерно на 60 маленьких булочек, но их количество может варьироваться в зависимости от размера. Тесто очень мягкое и эластичное, поэтому его не нужно подсыпать мукой.
Приятного аппетита!
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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