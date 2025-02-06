Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом

Традиционно борщ подают со сметаной, но мало кто знает, что кефир может стать идеальной заправкой для этого блюда. Но некоторые повара утверждают, что кефир способен раскрыть все вкусовые нюансы борща, даже если он не получился идеальным.
Кефир имеет более жидкую консистенцию и меньшую жирность, что позволяет сделать борщ густым и сливочным. Повар рекомендует добавлять кефир после того, как борщ разлит по тарелкам и немного остыл.
Для одной порции борща достаточно взять около трети стакана кефира. После добавления тщательно перемешайте содержимое тарелки, украсьте зеленью и подавайте к столу. При желании можно смешать кефир с пропущенным через пресс чесноком, перцем и другими специями.
Приятного аппетита!
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
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