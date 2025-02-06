Запечённый картофель с беконом, помидорами черри и сыром: семейный ужин за полчаса

Ищете быстрый и лёгкий рецепт ужина, который понравится всей семье? Обратите внимание на запеченный картофель с беконом, помидорами черри и сыром! Это блюдо готовится быстро и просто, а результат вас поразит своим вкусом и ароматом.
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Запеканка
Для приготовления вам потребуется:
1 кг картофеля
2 яйца
Соль и перец по вкусу
Чили с ароматными травами
1 луковица
Оливковое масло
15 помидоров черри
100 г бекона
80 г пармезана или другого твердого сыра
Приготовление
Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками.
Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль и положите нарезанный картофель. Варите 8 минут на слабом огне.
Слейте воду и дайте картофелю немного остыть.
В миске смешайте картофель, яйца, соль, перец, чили и ароматные травы.
Добавьте оливковое масло и перемешайте деревянной ложкой.
Смажьте форму для выпечки маслом и выложите в нее смесь из картофеля и других ингредиентов.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке 35 минут при температуре 180 °C.
Тем временем нарежьте лук и бекон. Обжарьте лук и бекон на сковороде с маслом в течение 5 минут.
Разрежьте помидоры черри на половинки и добавьте их на сковороду к луку и бекону. Жарьте еще 5 минут.
Выложите жареные ингредиенты на запеченный картофель и посыпьте тертым сыром.
Выпекайте еще 10-15 минут при температуре 180 °C. Проверьте готовность ингредиентов в форме и достаньте её из духовки.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).