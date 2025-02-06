Запечённый картофель с беконом, помидорами черри и сыром: семейный ужин за полчаса

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Ищете быстрый и лёгкий рецепт ужина, который понравится всей семье? Обратите внимание на запеченный картофель с беконом, помидорами черри и сыром! Это блюдо готовится быстро и просто, а результат вас поразит своим вкусом и ароматом.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Для приготовления вам потребуется:

1 кг картофеля

2 яйца

Соль и перец по вкусу

Чили с ароматными травами

1 луковица

Оливковое масло

15 помидоров черри

100 г бекона

80 г пармезана или другого твердого сыра

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль и положите нарезанный картофель. Варите 8 минут на слабом огне. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть. В миске смешайте картофель, яйца, соль, перец, чили и ароматные травы. Добавьте оливковое масло и перемешайте деревянной ложкой. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите в нее смесь из картофеля и других ингредиентов. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 35 минут при температуре 180 °C. Тем временем нарежьте лук и бекон. Обжарьте лук и бекон на сковороде с маслом в течение 5 минут. Разрежьте помидоры черри на половинки и добавьте их на сковороду к луку и бекону. Жарьте еще 5 минут. Выложите жареные ингредиенты на запеченный картофель и посыпьте тертым сыром. Выпекайте еще 10-15 минут при температуре 180 °C. Проверьте готовность ингредиентов в форме и достаньте её из духовки.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

