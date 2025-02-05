Пирог с черносливом, как пекли в старину – попробуете раз, и он станет любимым

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — настоящая находка, которая пришла к нам из дореволюционной кулинарной книги. Пирог с черносливом получается ароматным, сладким, с мягким дрожжевым тестом и насыщенной фруктовой начинкой. В любое время года он согреет уютом и вкусом, наполняя дом чарующим запахом выпечки.

Фото: flickr.com by Jack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог с ягодами

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

Мука — 3 стакана

Свежие дрожжи — 20 г (или 1 пакетик сухих)

Сахар — 1/2 стакана

Желтки — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г

Цедра 1 лимона

Теплая вода — 1 стакан

Для начинки:

Чернослив (без косточек) — 600 г

Клубничное или малиновое варенье — 1 стакан

Цедра 1/2 лимона

Дополнительно:

1 яйцо (для смазки)

Сливочное масло (для смазывания формы)

Тертые сухари (для присыпки)

Сахар (для посыпки)

Как приготовить пирог с черносливом

Шаг 1. Готовим тесто

Замесите дрожжевое тесто, используя указанные ингредиенты и 1 стакан теплой воды. Оставьте подходить — оно должно подняться дважды.

Шаг 2. Готовим начинку

Залейте чернослив холодной водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 40 минут. Затем откиньте его на дуршлаг, обсушите и мелко порубите. Смешайте с вареньем и цедрой.

Шаг 3. Формируем пирог

Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте сухарями, стряхните лишнее. Разделите тесто на 2 части: 2/3 и 1/3. Раскатайте в пласты толщиной с палец. Большую часть выложите в форму так, чтобы края свисали. Выложите начинку.

Шаг 4. Завершаем пирог

Закройте пирог второй лепешкой, защипните края, накройте полотенцем и дайте немного расстояться. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько проколов для выхода пара.

Шаг 5. Выпекаем

Разогрейте духовку до 200°C, выпекайте пирог 30 минут. Затем выньте, посыпьте сахаром и верните в духовку еще на 10 минут.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

