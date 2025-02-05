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Пирог с черносливом, как пекли в старину – попробуете раз, и он станет любимым

2:17
Еда

Этот рецепт — настоящая находка, которая пришла к нам из дореволюционной кулинарной книги. Пирог с черносливом получается ароматным, сладким, с мягким дрожжевым тестом и насыщенной фруктовой начинкой. В любое время года он согреет уютом и вкусом, наполняя дом чарующим запахом выпечки.

Пирог с ягодами
Фото: flickr.com by Jack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с ягодами

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

  • Мука — 3 стакана
  • Свежие дрожжи — 20 г (или 1 пакетик сухих)
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Желтки — 3 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Цедра 1 лимона
  • Теплая вода — 1 стакан

Для начинки:

  • Чернослив (без косточек) — 600 г
  • Клубничное или малиновое варенье — 1 стакан
  • Цедра 1/2 лимона

Дополнительно:

  • 1 яйцо (для смазки)
  • Сливочное масло (для смазывания формы)
  • Тертые сухари (для присыпки)
  • Сахар (для посыпки)

Как приготовить пирог с черносливом

Шаг 1. Готовим тесто

Замесите дрожжевое тесто, используя указанные ингредиенты и 1 стакан теплой воды. Оставьте подходить — оно должно подняться дважды.

Шаг 2. Готовим начинку

Залейте чернослив холодной водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 40 минут. Затем откиньте его на дуршлаг, обсушите и мелко порубите. Смешайте с вареньем и цедрой.

Шаг 3. Формируем пирог

Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте сухарями, стряхните лишнее. Разделите тесто на 2 части: 2/3 и 1/3. Раскатайте в пласты толщиной с палец. Большую часть выложите в форму так, чтобы края свисали. Выложите начинку.

Шаг 4. Завершаем пирог

Закройте пирог второй лепешкой, защипните края, накройте полотенцем и дайте немного расстояться. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько проколов для выхода пара.

Шаг 5. Выпекаем

Разогрейте духовку до 200°C, выпекайте пирог 30 минут. Затем выньте, посыпьте сахаром и верните в духовку еще на 10 минут.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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