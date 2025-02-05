Пирог с черносливом, как пекли в старину – попробуете раз, и он станет любимым

Этот рецепт — настоящая находка, которая пришла к нам из дореволюционной кулинарной книги. Пирог с черносливом получается ароматным, сладким, с мягким дрожжевым тестом и насыщенной фруктовой начинкой. В любое время года он согреет уютом и вкусом, наполняя дом чарующим запахом выпечки.
Замесите дрожжевое тесто, используя указанные ингредиенты и 1 стакан теплой воды. Оставьте подходить — оно должно подняться дважды.
Залейте чернослив холодной водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 40 минут. Затем откиньте его на дуршлаг, обсушите и мелко порубите. Смешайте с вареньем и цедрой.
Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте сухарями, стряхните лишнее. Разделите тесто на 2 части: 2/3 и 1/3. Раскатайте в пласты толщиной с палец. Большую часть выложите в форму так, чтобы края свисали. Выложите начинку.
Закройте пирог второй лепешкой, защипните края, накройте полотенцем и дайте немного расстояться. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько проколов для выхода пара.
Разогрейте духовку до 200°C, выпекайте пирог 30 минут. Затем выньте, посыпьте сахаром и верните в духовку еще на 10 минут.
Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
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