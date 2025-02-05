Самый нежный торт к чаю: готовится просто, а вкус – божественный

3:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт — настоящее наслаждение для любителей молочных десертов. Нежный, пропитанный сливочно-молочной смесью масляный бисквит остается мягким, но сохраняет форму, а легкий сливочный крем делает его еще воздушнее. Отличный вариант для уютного вечера или романтического ужина!

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с клубникой

Ингредиенты (на 12 порций)

Для крема:

Сливки (30% жирности) — 250 г

Ванильный сахар — 5 г

Для масляного бисквита:

Мука — 280 г

Разрыхлитель — 10 г (2 ч. л.)

Соль — 5 г

Корица — 2 г (½ ч. л.)

Сливочное масло — 115 г

Молоко — 240 мл

Сахар — 350 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйца (С0) — 4 шт.

Сливочное масло для смазывания формы — 10 г

Для молочной смеси:

Сгущенное молоко — 400 г

Концентрированное молоко — 360 г

Сливки (30% жирности) — 250 мл

Ванильный сахар — 5 г

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка молочной смеси

Сгущенное молоко нагреть в микроволновке на 10% мощности (10-15 минут), периодически помешивая. Можно также проварить его в сотейнике на медленном огне, постоянно помешивая. Оно должно слегка загустеть и потемнеть. Добавить концентрированное молоко и сливки, перемешать и охладить.

Шаг 2. Готовим бисквит

Молоко с кусочками сливочного масла нагреть, пока масло не растопится. Остудить. Духовку разогреть до 165°C, форму (20x30 см) смазать маслом. В миске смешать муку, разрыхлитель, соль и корицу.

Шаг 3. Взбивание яиц и замешивание теста

Яйца взбить на средней скорости, постепенно добавляя сахар. После его полного растворения увеличить скорость и взбивать 5-7 минут до густой, светлой массы. Затем, убавив скорость, поочередно добавить мучную и молочно-масляную смеси (начиная и заканчивая мукой).

Шаг 4. Выпечка

Готовое тесто вылить в форму и выпекать 35-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — на ней не должно оставаться сырого теста. Оставить в форме на 10 минут.

Шаг 5. Пропитка

Горячий бисквит наколоть деревянной шпажкой (отверстия через 1 см). Медленно влить молочную смесь, давая ей впитаться. Оставить на 15 минут, затем убрать в холодильник минимум на 3 часа (лучше на 12-24 часа).

Шаг 6. Завершающий штрих

Сливки взбить с ванильным сахаром. Покрыть торт кремом, нарезать на порции и подать.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

