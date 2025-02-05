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Самый нежный торт к чаю: готовится просто, а вкус – божественный

3:06
Еда

Этот торт — настоящее наслаждение для любителей молочных десертов. Нежный, пропитанный сливочно-молочной смесью масляный бисквит остается мягким, но сохраняет форму, а легкий сливочный крем делает его еще воздушнее. Отличный вариант для уютного вечера или романтического ужина!

Пирог с клубникой
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клубникой

Ингредиенты (на 12 порций)

Для крема:

  • Сливки (30% жирности) — 250 г
  • Ванильный сахар — 5 г

Для масляного бисквита:

  • Мука — 280 г
  • Разрыхлитель — 10 г (2 ч. л.)
  • Соль — 5 г
  • Корица — 2 г (&frac12 ч. л.)
  • Сливочное масло — 115 г
  • Молоко — 240 мл
  • Сахар — 350 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Яйца (С0) — 4 шт.
  • Сливочное масло для смазывания формы — 10 г

Для молочной смеси:

  • Сгущенное молоко — 400 г
  • Концентрированное молоко — 360 г
  • Сливки (30% жирности) — 250 мл
  • Ванильный сахар — 5 г

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка молочной смеси

Сгущенное молоко нагреть в микроволновке на 10% мощности (10-15 минут), периодически помешивая. Можно также проварить его в сотейнике на медленном огне, постоянно помешивая. Оно должно слегка загустеть и потемнеть. Добавить концентрированное молоко и сливки, перемешать и охладить.

Шаг 2. Готовим бисквит

Молоко с кусочками сливочного масла нагреть, пока масло не растопится. Остудить. Духовку разогреть до 165°C, форму (20x30 см) смазать маслом. В миске смешать муку, разрыхлитель, соль и корицу.

Шаг 3. Взбивание яиц и замешивание теста

Яйца взбить на средней скорости, постепенно добавляя сахар. После его полного растворения увеличить скорость и взбивать 5-7 минут до густой, светлой массы. Затем, убавив скорость, поочередно добавить мучную и молочно-масляную смеси (начиная и заканчивая мукой).

Шаг 4. Выпечка

Готовое тесто вылить в форму и выпекать 35-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — на ней не должно оставаться сырого теста. Оставить в форме на 10 минут.

Шаг 5. Пропитка

Горячий бисквит наколоть деревянной шпажкой (отверстия через 1 см). Медленно влить молочную смесь, давая ей впитаться. Оставить на 15 минут, затем убрать в холодильник минимум на 3 часа (лучше на 12-24 часа).

Шаг 6. Завершающий штрих

Сливки взбить с ванильным сахаром. Покрыть торт кремом, нарезать на порции и подать.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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