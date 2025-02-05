Самый нежный торт к чаю: готовится просто, а вкус – божественный

Этот торт — настоящее наслаждение для любителей молочных десертов. Нежный, пропитанный сливочно-молочной смесью масляный бисквит остается мягким, но сохраняет форму, а легкий сливочный крем делает его еще воздушнее. Отличный вариант для уютного вечера или романтического ужина!
Сгущенное молоко нагреть в микроволновке на 10% мощности (10-15 минут), периодически помешивая. Можно также проварить его в сотейнике на медленном огне, постоянно помешивая. Оно должно слегка загустеть и потемнеть. Добавить концентрированное молоко и сливки, перемешать и охладить.
Молоко с кусочками сливочного масла нагреть, пока масло не растопится. Остудить. Духовку разогреть до 165°C, форму (20x30 см) смазать маслом. В миске смешать муку, разрыхлитель, соль и корицу.
Яйца взбить на средней скорости, постепенно добавляя сахар. После его полного растворения увеличить скорость и взбивать 5-7 минут до густой, светлой массы. Затем, убавив скорость, поочередно добавить мучную и молочно-масляную смеси (начиная и заканчивая мукой).
Готовое тесто вылить в форму и выпекать 35-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — на ней не должно оставаться сырого теста. Оставить в форме на 10 минут.
Горячий бисквит наколоть деревянной шпажкой (отверстия через 1 см). Медленно влить молочную смесь, давая ей впитаться. Оставить на 15 минут, затем убрать в холодильник минимум на 3 часа (лучше на 12-24 часа).
Сливки взбить с ванильным сахаром. Покрыть торт кремом, нарезать на порции и подать.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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