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Как сделать кофе с уникальным вкусом? Варианты для тех, кто не любит молоко

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Еда

Кокосовое масло

Маленькая ложка кокосового масла может придать кофе уникальную кремовую текстуру. Он обретет довольно приятный вкус.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Корица

Щепотка порошка корицы может придать вашему кофе слегка пряный и оригинальный вкус. 

Экстракт ванили

Всего одна или две капли ванильного экстракта могут сделать ваш кофе вкусным и сладким напитком. 

Масло

Некоторые люди добавляют немного сливочного масла в кофе. Это добавит насыщенный сливочный вкус.

Кардамон

Эта специя придаст кофе экзотический вкус. Она популярна в некоторых ближневосточных рецептах кофе.

Кленовый сироп

Капелька кленового сиропа может подсластить ваш кофе естественным и уникальным образом. 

Чайные специи

Если вам нравится чай, вы можете добавить в кофе щепотку чайных специй, таких как гвоздика или имбирь для пикантного вкуса.

 

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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