Как сделать кофе с уникальным вкусом? Варианты для тех, кто не любит молоко

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Кокосовое масло

Маленькая ложка кокосового масла может придать кофе уникальную кремовую текстуру. Он обретет довольно приятный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Корица

Щепотка порошка корицы может придать вашему кофе слегка пряный и оригинальный вкус.

Экстракт ванили

Всего одна или две капли ванильного экстракта могут сделать ваш кофе вкусным и сладким напитком.

Масло

Некоторые люди добавляют немного сливочного масла в кофе. Это добавит насыщенный сливочный вкус.

Кардамон

Эта специя придаст кофе экзотический вкус. Она популярна в некоторых ближневосточных рецептах кофе.

Кленовый сироп

Капелька кленового сиропа может подсластить ваш кофе естественным и уникальным образом.

Чайные специи

Если вам нравится чай, вы можете добавить в кофе щепотку чайных специй, таких как гвоздика или имбирь для пикантного вкуса.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



