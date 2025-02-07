Будут просить добавки: лобио из фасоли по простому рецепту

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Фасоль, горох, чечевица и бобы не так популярны, как могли бы быть, но зря! Врач Александр Мясников рассказал, почему бобовые — это натуральное лекарство от гипертонии и других серьёзных заболеваний.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain салат с фасолью

Чем полезны бобовые

Снижают давление — растительный белок и калий помогают регулировать уровень артериального давления. Смягчают проявления менопаузы — содержащиеся в бобовых изофлавоны поддерживают гормональный баланс. Снижают риск рака кишечника — клетчатка и антиоксиданты помогают работе ЖКТ.

ВОЗ рекомендует включать бобовые в рацион всем, кто страдает от повышенного давления.

Быстрая закуска, которая поможет сосудам

Шеф-повар Глеб Астафьев поделился рецептом лобио — блюда, которое не только вкусное, но и полезное для сердечно-сосудистой системы.

Что понадобится

Фасоль (красная, 300 г)

Грецкие орехи (50 г)

Чеснок (1 зубчик)

Болгарский перец (половинка)

Кинза или петрушка (полпучка)

Кориандр (0,5 ч. л.)

Хмели-сунели (0,5 ч. л.)

Красный и чёрный перец (по вкусу)

Нерафинированное растительное масло (1 ст. л.)

Гранатовые зёрна (горсть)

Как приготовить

Измельчить орехи, чеснок и специи в блендере. Размять фасоль руками. Мелко нарезать перец и зелень, добавить к фасоли. Смешать все ингредиенты, влить масло, украсить гранатовыми зёрнами.

Уточнения

Ло́био — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зелёной, стручковой, так и в зёрнах).



