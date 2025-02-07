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Будут просить добавки: лобио из фасоли по простому рецепту

1:39
Еда

Фасоль, горох, чечевица и бобы не так популярны, как могли бы быть, но зря! Врач Александр Мясников рассказал, почему бобовые — это натуральное лекарство от гипертонии и других серьёзных заболеваний.

салат с фасолью
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
салат с фасолью

Чем полезны бобовые

  1. Снижают давление — растительный белок и калий помогают регулировать уровень артериального давления.
  2. Смягчают проявления менопаузы — содержащиеся в бобовых изофлавоны поддерживают гормональный баланс.
  3. Снижают риск рака кишечника — клетчатка и антиоксиданты помогают работе ЖКТ.

ВОЗ рекомендует включать бобовые в рацион всем, кто страдает от повышенного давления.

Быстрая закуска, которая поможет сосудам

Шеф-повар Глеб Астафьев поделился рецептом лобио — блюда, которое не только вкусное, но и полезное для сердечно-сосудистой системы.

Что понадобится

  • Фасоль (красная, 300 г)
  • Грецкие орехи (50 г)
  • Чеснок (1 зубчик)
  • Болгарский перец (половинка)
  • Кинза или петрушка (полпучка)
  • Кориандр (0,5 ч. л.)
  • Хмели-сунели (0,5 ч. л.)
  • Красный и чёрный перец (по вкусу)
  • Нерафинированное растительное масло (1 ст. л.)
  • Гранатовые зёрна (горсть)

Как приготовить

  1. Измельчить орехи, чеснок и специи в блендере.
  2. Размять фасоль руками.
  3. Мелко нарезать перец и зелень, добавить к фасоли.
  4. Смешать все ингредиенты, влить масло, украсить гранатовыми зёрнами.

Уточнения

Ло́био — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зелёной, стручковой, так и в зёрнах).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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