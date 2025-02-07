Будут просить добавки: лобио из фасоли по простому рецепту
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Фасоль, горох, чечевица и бобы не так популярны, как могли бы быть, но зря! Врач Александр Мясников рассказал, почему бобовые — это натуральное лекарство от гипертонии и других серьёзных заболеваний.
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салат с фасолью
Чем полезны бобовые
- Снижают давление — растительный белок и калий помогают регулировать уровень артериального давления.
- Смягчают проявления менопаузы — содержащиеся в бобовых изофлавоны поддерживают гормональный баланс.
- Снижают риск рака кишечника — клетчатка и антиоксиданты помогают работе ЖКТ.
ВОЗ рекомендует включать бобовые в рацион всем, кто страдает от повышенного давления.
Быстрая закуска, которая поможет сосудам
Шеф-повар Глеб Астафьев поделился рецептом лобио — блюда, которое не только вкусное, но и полезное для сердечно-сосудистой системы.
Что понадобится
- Фасоль (красная, 300 г)
- Грецкие орехи (50 г)
- Чеснок (1 зубчик)
- Болгарский перец (половинка)
- Кинза или петрушка (полпучка)
- Кориандр (0,5 ч. л.)
- Хмели-сунели (0,5 ч. л.)
- Красный и чёрный перец (по вкусу)
- Нерафинированное растительное масло (1 ст. л.)
- Гранатовые зёрна (горсть)
Как приготовить
- Измельчить орехи, чеснок и специи в блендере.
- Размять фасоль руками.
- Мелко нарезать перец и зелень, добавить к фасоли.
- Смешать все ингредиенты, влить масло, украсить гранатовыми зёрнами.
Уточнения
Ло́био — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зелёной, стручковой, так и в зёрнах).
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру