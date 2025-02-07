Как сделать котлеты, которые тают во рту? Простая хитрость

Добавляете в фарш только хлеб и лук? Попробуйте кое-что необычное! Эксперты рассказали, какие два неожиданных продукта сделают котлеты мягкими, нежными и сочными.
Этот секрет известен опытным кулинарам. Яблоко делает фарш нежнее и придаёт лёгкую кислинку. Лучше выбирать кислые сорта, например гренни смит. Пропорции: 1 небольшое яблоко на 500 г фарша.
Классический ингредиент для самых сочных котлет. Пропорции: 3 ст. л. на 400 г фарша. Важно соблюдать порядок:
Чтобы котлеты не теряли форму, важно:
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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