Как сделать котлеты, которые тают во рту? Простая хитрость

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавляете в фарш только хлеб и лук? Попробуйте кое-что необычное! Эксперты рассказали, какие два неожиданных продукта сделают котлеты мягкими, нежными и сочными.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котлеты из капусты

1. Тертое яблоко — кислинка и сочность

Этот секрет известен опытным кулинарам. Яблоко делает фарш нежнее и придаёт лёгкую кислинку. Лучше выбирать кислые сорта, например гренни смит. Пропорции: 1 небольшое яблоко на 500 г фарша.

2. Майонез — для мягкости и кремовой текстуры

Классический ингредиент для самых сочных котлет. Пропорции: 3 ст. л. на 400 г фарша. Важно соблюдать порядок:

Сначала добавить яйца и лук. Затем ввести майонез. В конце добавить муку (3 ст. л.).

Как избежать разваливания котлет

Чтобы котлеты не теряли форму, важно:

Хорошо вымешивать фарш, пока он не станет однородным.

Отбивать его об миску — это придаёт плотность.

Соблюдать баланс ингредиентов: не перебарщивать с жидкими компонентами.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

