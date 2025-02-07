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Забудьте про боль в мышцах: эта специя поможет быстрее восстанавливаться

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Еда

Учёные продолжают открывать новые свойства куркумы, и последнее исследование Университета Каталонии (Испания) показало, что эта специя может стать настоящим помощником для спортсменов. Оказывается, куркумин — активное вещество куркумы — способствует укреплению мышц, снижению воспаления и уменьшению боли после тренировок.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

Как куркума влияет на мышцы

Исследование показало, что приём 1-4 г куркумина до и после тренировок:

  • Ускоряет восстановление мышц
  • Снижает болевые ощущения
  • Уменьшает воспаление
  • Снижает риск травм

Однако важную роль играет биодоступность куркумина — для лучшего усвоения его рекомендуют сочетать с пиперином (экстрактом чёрного перца).

Что пока неизвестно

Учёные не смогли отдельно оценить влияние куркумы на женщин-спортсменок и женщин в особых физиологических состояниях, но обещают продолжить исследования.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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