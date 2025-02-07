Забудьте про боль в мышцах: эта специя поможет быстрее восстанавливаться

Учёные продолжают открывать новые свойства куркумы, и последнее исследование Университета Каталонии (Испания) показало, что эта специя может стать настоящим помощником для спортсменов. Оказывается, куркумин — активное вещество куркумы — способствует укреплению мышц, снижению воспаления и уменьшению боли после тренировок.
Исследование показало, что приём 1-4 г куркумина до и после тренировок:
Однако важную роль играет биодоступность куркумина — для лучшего усвоения его рекомендуют сочетать с пиперином (экстрактом чёрного перца).
Учёные не смогли отдельно оценить влияние куркумы на женщин-спортсменок и женщин в особых физиологических состояниях, но обещают продолжить исследования.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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