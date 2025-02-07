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Хотите воздушный крем без хлопот? Вот рецепт, который всегда получается

0:53
Еда

Хотите быстро сделать вкусный крем для торта, не бегая в магазин за сложными ингредиентами? Эксперты поделились рецептом, который займет всего 20 минут, а результат получится потрясающим.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Что понадобится

  • 300 г сметаны
  • 150 г сгущенки
  • 1 ст. л. ванильного сахара

Как приготовить

  1. Оставьте сметану и сгущенку при комнатной температуре на 1 час.
  2. Взбейте сметану миксером на высокой скорости до пышной массы.
  3. Постепенно влейте сгущёнку тонкой струйкой, продолжая взбивать.
  4. Добавьте ванильный сахар и доведите крем до устойчивой консистенции.
  5. Поставьте в холодильник на 1 час – и он готов к использованию!

Этот крем подходит для тортов, пирожных и десертов, а также может заменить сливки в домашних сладостях.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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