Хотите воздушный крем без хлопот? Вот рецепт, который всегда получается

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите быстро сделать вкусный крем для торта, не бегая в магазин за сложными ингредиентами? Эксперты поделились рецептом, который займет всего 20 минут, а результат получится потрясающим.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Что понадобится

300 г сметаны

150 г сгущенки

1 ст. л. ванильного сахара

Как приготовить

Оставьте сметану и сгущенку при комнатной температуре на 1 час. Взбейте сметану миксером на высокой скорости до пышной массы. Постепенно влейте сгущёнку тонкой струйкой, продолжая взбивать. Добавьте ванильный сахар и доведите крем до устойчивой консистенции. Поставьте в холодильник на 1 час – и он готов к использованию!

Этот крем подходит для тортов, пирожных и десертов, а также может заменить сливки в домашних сладостях.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.



