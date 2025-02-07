Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите ускорить процесс похудения? Оказывается, дело не только в дефиците калорий, но и в правильных продуктах. Диетолог Ольга Панова рассказала, какие продукты помогут сбросить вес быстрее, не мучаясь от голода.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

1. Белок — залог стройности

Белок насыщает, сохраняет мышечную массу и помогает активнее сжигать жир. Включите в рацион:

Нежирное мясо и птицу

Рыбу и морепродукты

Яйца

Творог и другие кисломолочные продукты

2. Клетчатка — продлевает чувство сытости

Клетчатка помогает контролировать аппетит, замедляет усвоение углеводов и улучшает пищеварение. Источники:

Цельнозерновые продукты

Бобовые

Овощи и фрукты

3. Полезные жиры — в меру, но обязательно

Орехи, масла и семена обеспечивают организм необходимыми жирами, но важно не переедать из-за их высокой калорийности.

4. Фрукты вместо сладостей

Продукты с низким гликемическим индексом помогут избежать резких скачков сахара в крови. Вместо конфет и выпечки выбирайте:

Цитрусовые

Киви

Ананасы

Ягоды

5. Сон и спорт — без них не обойтись

Правильное питание — лишь часть успеха. Полноценный сон и физическая активность ускорят метаболизм и помогут сбросить лишние килограммы быстрее.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



