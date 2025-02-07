Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты

Хотите ускорить процесс похудения? Оказывается, дело не только в дефиците калорий, но и в правильных продуктах. Диетолог Ольга Панова рассказала, какие продукты помогут сбросить вес быстрее, не мучаясь от голода.
Белок насыщает, сохраняет мышечную массу и помогает активнее сжигать жир. Включите в рацион:
Клетчатка помогает контролировать аппетит, замедляет усвоение углеводов и улучшает пищеварение. Источники:
Орехи, масла и семена обеспечивают организм необходимыми жирами, но важно не переедать из-за их высокой калорийности.
Продукты с низким гликемическим индексом помогут избежать резких скачков сахара в крови. Вместо конфет и выпечки выбирайте:
Правильное питание — лишь часть успеха. Полноценный сон и физическая активность ускорят метаболизм и помогут сбросить лишние килограммы быстрее.
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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