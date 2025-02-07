Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — один из самых любимых продуктов россиян, но не все способы их приготовления одинаково полезны. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца, чтобы сохранить все ценные вещества и избежать возможных рисков.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйцо-пашот на тосте

Самый полезный способ — варка "в мешочек"

По словам эксперта, этот метод обеспечивает полное свёртывание белка и сохранение жидкого желтка, что улучшает усвоение холина, лецитина и витаминов A и D.

"Главное — чтобы белок был сварен, а не растекался, тогда он хорошо усваивается организмом", — объясняет Соломатина.

Почему варёные яйца безопаснее

Термическая обработка помогает избежать заражения сальмонеллой, что особенно важно, если нет уверенности в качестве яиц.

А как насчёт омлета и яичницы

Эти блюда тоже могут быть полезными, если готовить их на слабом огне под крышкой — так сохраняется больше полезных веществ.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

