Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает

Яйца — один из самых любимых продуктов россиян, но не все способы их приготовления одинаково полезны. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца, чтобы сохранить все ценные вещества и избежать возможных рисков.
По словам эксперта, этот метод обеспечивает полное свёртывание белка и сохранение жидкого желтка, что улучшает усвоение холина, лецитина и витаминов A и D.
"Главное — чтобы белок был сварен, а не растекался, тогда он хорошо усваивается организмом", — объясняет Соломатина.
Термическая обработка помогает избежать заражения сальмонеллой, что особенно важно, если нет уверенности в качестве яиц.
Эти блюда тоже могут быть полезными, если готовить их на слабом огне под крышкой — так сохраняется больше полезных веществ.
Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.
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