Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Индии россиянка устроила ДТП, сидя на коленях у адвоката
В России продолжают закрываться магазины "Светофор": в список попали четыре тысячи точке
Сокращённая рабочая неделя уже работает в России: в Госдуме рассказали подробности
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки
Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике
В России нашли способ взять под контроль самокатчиков
Американские СМИ останутся без денег? Трамп поручил расторгнуть все контракты со СМИ
Платить больше, но медленнее: что теперь со штрафами ГАИ

Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает

1:01
Еда

Яйца — один из самых любимых продуктов россиян, но не все способы их приготовления одинаково полезны. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца, чтобы сохранить все ценные вещества и избежать возможных рисков.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Самый полезный способ — варка "в мешочек"

По словам эксперта, этот метод обеспечивает полное свёртывание белка и сохранение жидкого желтка, что улучшает усвоение холина, лецитина и витаминов A и D.

"Главное — чтобы белок был сварен, а не растекался, тогда он хорошо усваивается организмом", — объясняет Соломатина.

Почему варёные яйца безопаснее

Термическая обработка помогает избежать заражения сальмонеллой, что особенно важно, если нет уверенности в качестве яиц.

А как насчёт омлета и яичницы

Эти блюда тоже могут быть полезными, если готовить их на слабом огне под крышкой — так сохраняется больше полезных веществ.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости
Красота и стиль
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Мяу-код: расшифровываем причины постоянного мяуканья вашей кошки
Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике
Так яйца сохраняют все витамины: лучший способ приготовления, о котором мало кто знает
В России нашли способ взять под контроль самокатчиков
Американские СМИ останутся без денег? Трамп поручил расторгнуть все контракты со СМИ
Платить больше, но медленнее: что теперь со штрафами ГАИ
Нет времени на спорт? Откройте для себя 10-минутные тренировки для быстрого результата
17 февраля в Москве: все об электронной торговле на одной площадке
Падение астероида угрожает полностью уничтожить Петербург
Чай, который продлевает жизнь: учёные раскрыли его пользу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.