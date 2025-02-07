Кипячение не спасёт: водопроводная вода может испортить ваши блюда

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие используют водопроводную воду для приготовления пищи, даже не задумываясь о её качестве. Однако специалисты предупреждают: кипячение не спасает от вредных веществ, а хлор может испортить вкус блюд. Какую воду действительно стоит использовать на кухне?

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Чем опасна водопроводная вода

По словам Ольги Костиковой, вода из-под крана содержит остаточные химикаты, тяжёлые металлы и механические загрязнения. Даже кипячение не помогает, а наоборот — увеличивает концентрацию вредных веществ.

Какая вода подходит для приготовления пищи

Фильтрованная вода — удаляет хлор, тяжёлые металлы и делает воду мягче.

Бутилированная вода — идеальный вариант для бульонов, выпечки и напитков.

Фильтр-кувшин — очищает воду и может обогащать её полезными минералами.

Использование качественной воды не только делает блюда вкуснее, но и защищает здоровье.