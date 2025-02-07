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Кипячение не спасёт: водопроводная вода может испортить ваши блюда

0:59
Еда

Многие используют водопроводную воду для приготовления пищи, даже не задумываясь о её качестве. Однако специалисты предупреждают: кипячение не спасает от вредных веществ, а хлор может испортить вкус блюд. Какую воду действительно стоит использовать на кухне?

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Чем опасна водопроводная вода

По словам Ольги Костиковой, вода из-под крана содержит остаточные химикаты, тяжёлые металлы и механические загрязнения. Даже кипячение не помогает, а наоборот — увеличивает концентрацию вредных веществ.

Какая вода подходит для приготовления пищи

  • Фильтрованная вода — удаляет хлор, тяжёлые металлы и делает воду мягче.
  • Бутилированная вода — идеальный вариант для бульонов, выпечки и напитков.
  • Фильтр-кувшин — очищает воду и может обогащать её полезными минералами.

Использование качественной воды не только делает блюда вкуснее, но и защищает здоровье.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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