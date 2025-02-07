Многие используют водопроводную воду для приготовления пищи, даже не задумываясь о её качестве. Однако специалисты предупреждают: кипячение не спасает от вредных веществ, а хлор может испортить вкус блюд. Какую воду действительно стоит использовать на кухне?
По словам Ольги Костиковой, вода из-под крана содержит остаточные химикаты, тяжёлые металлы и механические загрязнения. Даже кипячение не помогает, а наоборот — увеличивает концентрацию вредных веществ.
Использование качественной воды не только делает блюда вкуснее, но и защищает здоровье.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.