Апельсины — идеальный фрукт для здоровья, но есть одно важное условие

Апельсины давно стали любимым фруктом многих, но их польза выходит далеко за рамки вкуса. В холодное время года они особенно ценны, ведь помогают укреплять иммунитет, поддерживать здоровье мозга и даже бороться с усталостью. Эксперты программы "О самом главном" рассказали, почему стоит есть апельсины чаще.
Апельсины богаты антиоксидантами, которые замедляют старение клеток и снижают негативное влияние окружающей среды. Они особенно полезны для мозга у мужчин и помогают снизить риск инсульта у женщин.
Этот витамин активирует клетки-фагоциты, которые помогают бороться с инфекциями. Исследования показывают, что при регулярном употреблении витамина С простуда проходит на сутки быстрее.
Апельсиновый сок повышает рН мочи, что помогает предотвратить образование камней. Поэтому урологи рекомендуют цитрусы при склонности к мочекаменной болезни.
Эфирные масла и лимонен в составе апельсинов снимают тревожность, улучшают настроение и придают бодрость.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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