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Апельсины — идеальный фрукт для здоровья, но есть одно важное условие

1:21
Еда

Апельсины давно стали любимым фруктом многих, но их польза выходит далеко за рамки вкуса. В холодное время года они особенно ценны, ведь помогают укреплять иммунитет, поддерживать здоровье мозга и даже бороться с усталостью. Эксперты программы "О самом главном" рассказали, почему стоит есть апельсины чаще.

Апельсин
Фото: flickr.com by gcardinal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсин

1. Антиоксиданты защищают организм

Апельсины богаты антиоксидантами, которые замедляют старение клеток и снижают негативное влияние окружающей среды. Они особенно полезны для мозга у мужчин и помогают снизить риск инсульта у женщин.

2. Витамин С укрепляет иммунитет

Этот витамин активирует клетки-фагоциты, которые помогают бороться с инфекциями. Исследования показывают, что при регулярном употреблении витамина С простуда проходит на сутки быстрее.

3. Предотвращают камни в почках

Апельсиновый сок повышает рН мочи, что помогает предотвратить образование камней. Поэтому урологи рекомендуют цитрусы при склонности к мочекаменной болезни.

4. Борются с хронической усталостью

Эфирные масла и лимонен в составе апельсинов снимают тревожность, улучшают настроение и придают бодрость.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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