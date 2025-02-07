Апельсины — идеальный фрукт для здоровья, но есть одно важное условие

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсины давно стали любимым фруктом многих, но их польза выходит далеко за рамки вкуса. В холодное время года они особенно ценны, ведь помогают укреплять иммунитет, поддерживать здоровье мозга и даже бороться с усталостью. Эксперты программы "О самом главном" рассказали, почему стоит есть апельсины чаще.

Фото: flickr.com by gcardinal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсин

1. Антиоксиданты защищают организм

Апельсины богаты антиоксидантами, которые замедляют старение клеток и снижают негативное влияние окружающей среды. Они особенно полезны для мозга у мужчин и помогают снизить риск инсульта у женщин.

2. Витамин С укрепляет иммунитет

Этот витамин активирует клетки-фагоциты, которые помогают бороться с инфекциями. Исследования показывают, что при регулярном употреблении витамина С простуда проходит на сутки быстрее.

3. Предотвращают камни в почках

Апельсиновый сок повышает рН мочи, что помогает предотвратить образование камней. Поэтому урологи рекомендуют цитрусы при склонности к мочекаменной болезни.

4. Борются с хронической усталостью

Эфирные масла и лимонен в составе апельсинов снимают тревожность, улучшают настроение и придают бодрость.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

