Консервы, которые всегда должны быть у хорошей домохозяйки: быстро, вкусно и полезно

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервы — это не только удобно, но и полезно. Некоторые из них могут стать настоящей находкой для быстрого и сбалансированного питания. Вот 5 видов консервированных продуктов, которые стоит всегда держать на полке.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Консервы

1. Консервированные бобы — белок и клетчатка в одной банке

Бобовые — отличный источник растительного белка, клетчатки, железа и калия. Они поддерживают пищеварение, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают дольше сохранять чувство сытости.

2. Нут и зелёный горох — универсальное дополнение к блюдам

Нут можно добавлять в салаты, супы и гарниры, делая их питательнее. Зелёный горох сохраняет все полезные вещества, но его не нужно долго варить, в отличие от сушёного аналога.

3. Консервированные помидоры — источник антиоксидантов

Они богаты ликопином и витамином С, которые защищают клетки организма. А ещё в томатных заготовках сохраняется клетчатка, полезная для пищеварения.

4. Тунец в собственном соку — белок и омега-3

Этот консервированный морепродукт содержит витамин B12, жирные кислоты и легкоусвояемый белок. Отличный вариант для салатов, пасты или перекуса.

Уточнения

Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



