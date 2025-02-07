Консервы, которые всегда должны быть у хорошей домохозяйки: быстро, вкусно и полезно

Консервы — это не только удобно, но и полезно. Некоторые из них могут стать настоящей находкой для быстрого и сбалансированного питания. Вот 5 видов консервированных продуктов, которые стоит всегда держать на полке.
Бобовые — отличный источник растительного белка, клетчатки, железа и калия. Они поддерживают пищеварение, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают дольше сохранять чувство сытости.
Нут можно добавлять в салаты, супы и гарниры, делая их питательнее. Зелёный горох сохраняет все полезные вещества, но его не нужно долго варить, в отличие от сушёного аналога.
Они богаты ликопином и витамином С, которые защищают клетки организма. А ещё в томатных заготовках сохраняется клетчатка, полезная для пищеварения.
Этот консервированный морепродукт содержит витамин B12, жирные кислоты и легкоусвояемый белок. Отличный вариант для салатов, пасты или перекуса.
Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
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