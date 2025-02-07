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Консервы, которые всегда должны быть у хорошей домохозяйки: быстро, вкусно и полезно

1:24
Еда

Консервы — это не только удобно, но и полезно. Некоторые из них могут стать настоящей находкой для быстрого и сбалансированного питания. Вот 5 видов консервированных продуктов, которые стоит всегда держать на полке.

Консервы
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Консервы

1. Консервированные бобы — белок и клетчатка в одной банке

Бобовые — отличный источник растительного белка, клетчатки, железа и калия. Они поддерживают пищеварение, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают дольше сохранять чувство сытости.

2. Нут и зелёный горох — универсальное дополнение к блюдам

Нут можно добавлять в салаты, супы и гарниры, делая их питательнее. Зелёный горох сохраняет все полезные вещества, но его не нужно долго варить, в отличие от сушёного аналога.

3. Консервированные помидоры — источник антиоксидантов

Они богаты ликопином и витамином С, которые защищают клетки организма. А ещё в томатных заготовках сохраняется клетчатка, полезная для пищеварения.

4. Тунец в собственном соку — белок и омега-3

Этот консервированный морепродукт содержит витамин B12, жирные кислоты и легкоусвояемый белок. Отличный вариант для салатов, пасты или перекуса.

Уточнения

Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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