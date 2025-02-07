Забудьте про долгую разморозку: вот как подготовить тесто за 20 минут

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда тесто ещё заморожено, а пицца или пирожки уже в планах, ждать несколько часов совсем не хочется. К счастью, есть несколько проверенных способов ускорить процесс разморозки без потери качества.

Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тесто

1. Микроволновка — самый быстрый вариант

Если времени совсем мало, воспользуйтесь микроволновой печью. Главное — не пересушить тесто:

Установите режим разморозки или минимальную мощность.

Положите тесто на тарелку и накройте влажным полотенцем.

Разогревайте по 20–30 секунд, проверяя после каждого цикла.

2. Водяная баня — бережный способ

Этот метод помогает сохранить текстуру теста.

Налейте в миску тёплую, но не горячую воду.

воду. Положите тесто в герметичный пакет и опустите в воду.

и опустите в воду. Меняйте воду каждые 10 минут, пока тесто не размякнет.

3. Духовка — для равномерной разморозки

Разогрейте духовку до самой низкой температуры и сразу выключите.

Поставьте внутрь миску с тестом, накрытым полотенцем или плёнкой.

Оставьте на 30 минут — тесто станет мягким и эластичным.

4. Комнатная температура — если время терпит

Самый естественный вариант, но требует терпения: тесто нужно просто оставить при комнатной температуре на 2-4 часа.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

