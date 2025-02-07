Забудьте про долгую разморозку: вот как подготовить тесто за 20 минут

Когда тесто ещё заморожено, а пицца или пирожки уже в планах, ждать несколько часов совсем не хочется. К счастью, есть несколько проверенных способов ускорить процесс разморозки без потери качества.
Если времени совсем мало, воспользуйтесь микроволновой печью. Главное — не пересушить тесто:
Этот метод помогает сохранить текстуру теста.
Самый естественный вариант, но требует терпения: тесто нужно просто оставить при комнатной температуре на 2-4 часа.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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