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Забудьте про долгую разморозку: вот как подготовить тесто за 20 минут

1:25
Еда

Когда тесто ещё заморожено, а пицца или пирожки уже в планах, ждать несколько часов совсем не хочется. К счастью, есть несколько проверенных способов ускорить процесс разморозки без потери качества.

Тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тесто

1. Микроволновка — самый быстрый вариант

Если времени совсем мало, воспользуйтесь микроволновой печью. Главное — не пересушить тесто:

  • Установите режим разморозки или минимальную мощность.
  • Положите тесто на тарелку и накройте влажным полотенцем.
  • Разогревайте по 20–30 секунд, проверяя после каждого цикла.

2. Водяная баня — бережный способ

Этот метод помогает сохранить текстуру теста.

  • Налейте в миску тёплую, но не горячую воду.
  • Положите тесто в герметичный пакет и опустите в воду.
  • Меняйте воду каждые 10 минут, пока тесто не размякнет.

3. Духовка — для равномерной разморозки

  • Разогрейте духовку до самой низкой температуры и сразу выключите.
  • Поставьте внутрь миску с тестом, накрытым полотенцем или плёнкой.
  • Оставьте на 30 минут — тесто станет мягким и эластичным.

4. Комнатная температура — если время терпит

Самый естественный вариант, но требует терпения: тесто нужно просто оставить при комнатной температуре на 2-4 часа.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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