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Добавьте это в йогурт — и получите максимум пользы от клетчатки

1:04
Еда

Отруби — это кладезь клетчатки, которая не только помогает дольше чувствовать сытость, но и снижает риск инфаркта, нормализует уровень сахара в крови и даже помогает бороться со стрессом. Однако многим они кажутся невкусными. Доктор Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша предложили простые способы сделать отруби вкусной частью рациона.

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Как добавить отруби в рацион

  • Смешивать с кисломолочными продуктами. Отруби отлично сочетаются с йогуртом, кефиром и ряженкой.
  • Посыпать салаты. Но не забывайте выпивать стакан воды, чтобы клетчатка правильно набухала в кишечнике.
  • Использовать в качестве панировки. Вместо сухарей можно обвалять в отрубях котлеты.
  • Добавлять в котлеты вместо хлеба. Перед этим отруби нужно замочить.

Сколько отрубей можно есть в день

Начинать стоит с 1-2 чайных ложек, постепенно увеличивая количество. Главное — не переборщить, ведь важна не дозировка, а регулярность.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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