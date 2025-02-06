Добавьте это в йогурт — и получите максимум пользы от клетчатки

Отруби — это кладезь клетчатки, которая не только помогает дольше чувствовать сытость, но и снижает риск инфаркта, нормализует уровень сахара в крови и даже помогает бороться со стрессом. Однако многим они кажутся невкусными. Доктор Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша предложили простые способы сделать отруби вкусной частью рациона.
Начинать стоит с 1-2 чайных ложек, постепенно увеличивая количество. Главное — не переборщить, ведь важна не дозировка, а регулярность.
Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.