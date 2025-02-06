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Фрукты, которые нельзя есть с лекарствами от холестерина: ошибка с опасными последствиями

Еда

Статины — препараты, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина и защищают сердце. Но их эффективность можно свести на нет, если сочетать с определёнными продуктами. Терапевт Сабина Дельманова объяснила, почему некоторые цитрусовые могут сделать статины не просто бесполезными, а даже опасными.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Какие фрукты запрещены при приёме статинов

Грейпфруты, помело и другие гибридные цитрусовые несовместимы со статинами. Дело в том, что содержащиеся в них вещества блокируют ферменты печени, которые отвечают за переработку лекарства.

Чем это опасно

Если ферменты печени не расщепляют статины, концентрация лекарства в крови может резко увеличиться. Это повышает риск серьёзных побочных эффектов:

  • Нарушения работы печени
  • Разрушение мышечной ткани (миопатия)

"В организме может возрасти концентрация статинов, что вызовет нарушения в работе печени и приведёт к разрушению мышц", — предупредила врач.

Уточнения

Стати́ны — гиполипидемические лекарственные препараты. Одни из самых распространённых препаратов, используемых для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Принимать статины с момента назначения требуется пожизненно, не прерывая курс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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