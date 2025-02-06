Оказывается, растительное молоко — это просто вода с ароматизатором

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндальное, овсяное и амарантовое «молоко» завоевали популярность среди тех, кто отказывается от продуктов животного происхождения. Однако доктор Мясников жёстко высказался об этих напитках, заявив, что они не имеют ничего общего с настоящим молоком.

Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растительное молоко

В чём разница между растительным и животным молоком

Растительное молоко было придумано как альтернатива, но только по вкусу. Полезные свойства традиционного молока — кальций, витамины, полиненасыщенные жиры — растительные аналоги не воспроизводят.

«В растительном молоке нет ничего, что делает молоко молоком. Это просто напиток. Обогащённые версии — совсем другая история», — подчеркнул Мясников.

Почему молоко животного происхождения ценится

Настоящее молоко (коровье или козье) содержит животные полиненасыщенные жиры, необходимые организму. Но важно соблюдать баланс: избыток молочных жиров может быть вреден.

Уточнения

Расти́тельное молоко́ — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки, и своеобразный заменитель (суррогат) или альтернатива молоку животного происхождения.



