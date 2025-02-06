Можете забыть про запреты: вот сколько яиц можно есть без страха

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Долгое время считалось, что яйца повышают уровень холестерина и могут быть опасны для здоровья. Однако новые исследования изменили этот взгляд. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему яйца были «реабилитированы» и можно ли есть их без страха.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Яйца и холестерин: миф или реальность

По словам Соломатиной, яйца действительно содержат холестерин, но вместе с ним в составе есть и лецитин — вещество, которое не даёт холестерину откладываться на стенках сосудов. Это значит, что яйца не способствуют развитию атеросклероза, если употреблять их в разумных количествах.

Сколько яиц можно есть без вреда

Здоровым людям можно есть до 2 яиц в день без риска для сосудов.

При атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях — не более 1 яйца в день и только с одобрения врача.

Когда яйца могут навредить

Если уже есть проблемы с сосудами, чрезмерное употребление яиц всё же может быть нежелательным. Важно учитывать не только сами яйца, но и другие источники холестерина в рационе.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.



