Можете забыть про запреты: вот сколько яиц можно есть без страха

Долгое время считалось, что яйца повышают уровень холестерина и могут быть опасны для здоровья. Однако новые исследования изменили этот взгляд. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему яйца были «реабилитированы» и можно ли есть их без страха.
По словам Соломатиной, яйца действительно содержат холестерин, но вместе с ним в составе есть и лецитин — вещество, которое не даёт холестерину откладываться на стенках сосудов. Это значит, что яйца не способствуют развитию атеросклероза, если употреблять их в разумных количествах.
Если уже есть проблемы с сосудами, чрезмерное употребление яиц всё же может быть нежелательным. Важно учитывать не только сами яйца, но и другие источники холестерина в рационе.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.