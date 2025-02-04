Как быстро приготовить крем для торта без лишних хлопот?

Иногда бывает необходимо быстро приготовить крем для торта, не выходя из дома за дополнительными ингредиентами. Несложный и вкусный рецепт уже найден.
Специалисты издания NEWS.ru предлагают приготовить универсальный крем, для которого вам понадобятся всего 300 г сметаны, 150 г сгущённого молока и 1 столовая ложка ванильного сахара.
Сначала оставьте сметану и сгущёнку при комнатной температуре на протяжении часа. Затем в глубокой миске взбивайте сметану миксером на высокой скорости, пока она не станет пышной. Постепенно влейте сгущённое молоко тонкой струйкой и продолжайте взбивать. После этого добавьте ванильный сахар и продолжайте взбивание до получения устойчивой консистенции.
На всё приготовление вам потребуется не более 20 минут. Готовый крем следует охладить в холодильнике в течение часа, после чего он будет готов к использованию.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
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