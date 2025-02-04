Витаминная бомба для здоровья: вот зачем стоит пить апельсиновый сок каждый день

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсины — это не только освежающий и вкусный фрукт, но и настоящая сокровищница полезных веществ. Особенно актуальны они в холодные месяцы, когда организму требуется дополнительная поддержка, как отметили эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

По информации специалистов, апельсины богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов. Кроме этого, регулярное потребление этих цитрусовых положительно влияет на когнитивные функции у мужчин и снижает риск инсульта у женщин. Но это лишь часть полезных свойств этого фрукта.

Витамин С, содержащийся в апельсинах, способствует укреплению иммунной системы, активируя клетки-фагоциты, которые сражаются с инфекциями. Научные исследования показывают, что добавление витамина С в рацион может на сутки сократить время восстановления от простуды.

Апельсиновый сок способен увеличивать pH мочи, тем самым предотвращая образование камней в почках. Поэтому в случае некоторых типов камней урологи рекомендуют включать цитрусовые в ежедневный рацион.

Кроме того, эфирные масла и лимонен, которые находятся в апельсинах, помогают справляться с хронической усталостью. Они поднимают настроение, повышают уровень энергии и снижают тревожность.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

