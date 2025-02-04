Витаминная бомба для здоровья: вот зачем стоит пить апельсиновый сок каждый день

Апельсины — это не только освежающий и вкусный фрукт, но и настоящая сокровищница полезных веществ. Особенно актуальны они в холодные месяцы, когда организму требуется дополнительная поддержка, как отметили эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По информации специалистов, апельсины богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов. Кроме этого, регулярное потребление этих цитрусовых положительно влияет на когнитивные функции у мужчин и снижает риск инсульта у женщин. Но это лишь часть полезных свойств этого фрукта.
Витамин С, содержащийся в апельсинах, способствует укреплению иммунной системы, активируя клетки-фагоциты, которые сражаются с инфекциями. Научные исследования показывают, что добавление витамина С в рацион может на сутки сократить время восстановления от простуды.
Апельсиновый сок способен увеличивать pH мочи, тем самым предотвращая образование камней в почках. Поэтому в случае некоторых типов камней урологи рекомендуют включать цитрусовые в ежедневный рацион.
Кроме того, эфирные масла и лимонен, которые находятся в апельсинах, помогают справляться с хронической усталостью. Они поднимают настроение, повышают уровень энергии и снижают тревожность.
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.
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