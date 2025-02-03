Какое блюдо заменит объятия любимого? Учёные сделали неожиданное открытие

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Walnut Unlimited выяснили, что тарелка горячего супа оказывает на организм такое же успокаивающее воздействие, как объятия любимого человека или укутывание в тёплый плед.

Фото: Freepik by jcomp Том-ям

По уровню комфорта это блюдо превзошло принятие горячей ванны, чтение книги или просмотр любимого сериала. Ученые измерили эмоциональный отклик участников эксперимента с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Они обратили внимание на активность мозга во время дегустации супа.

Оказалось, что употребление томатного крем-супа вызывает такую же приятную реакцию, как и объятия любимого. Это жидкое блюдо оказалось даже эффективнее общения с домашними питомцами.

Нейробиолог доктор Энди Майерс объяснил, что комфорт — мощная реакция организма, которая помогает снять стресс и улучшить настроение.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

