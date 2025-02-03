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Какое блюдо заменит объятия любимого? Учёные сделали неожиданное открытие

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Еда

Ученые из Walnut Unlimited выяснили, что тарелка горячего супа оказывает на организм такое же успокаивающее воздействие, как объятия любимого человека или укутывание в тёплый плед.

Том-ям
Фото: Freepik by jcomp
Том-ям

По уровню комфорта это блюдо превзошло принятие горячей ванны, чтение книги или просмотр любимого сериала. Ученые измерили эмоциональный отклик участников эксперимента с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Они обратили внимание на активность мозга во время дегустации супа.

Оказалось, что употребление томатного крем-супа вызывает такую же приятную реакцию, как и объятия любимого. Это жидкое блюдо оказалось даже эффективнее общения с домашними питомцами.

Нейробиолог доктор Энди Майерс объяснил, что комфорт — мощная реакция организма, которая помогает снять стресс и улучшить настроение.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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