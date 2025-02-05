Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — это универсальная приправа, которая придает блюдам яркий аромат и вкус. Многие хозяйки не любят готовить с ним из-за трудоемкости процесса очистки. Однако существует простой способ сэкономить время и усилия.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Обычно для блюд используют 1-2 зубчика чеснока, но что делать, если его требуется больше? В таком случае чистка каждого зубчика может стать утомительной задачей. В этом случае можно воспользоваться микроволновой печью.

Чтобы быстро очистить чеснок, выполните следующие шаги:

Разделите головку чеснока на отдельные зубчики. Положите зубчики в микроволновую печь и включите ее на 20 секунд на максимальной мощности. Дайте чесноку остыть, а затем очистите его от шелухи.

Этот метод работает эффективно, но есть некоторые моменты, которые стоит учесть. После обработки в микроволновой печи чеснок может изменить свою консистенцию и приобрести легкий запах. Поэтому его лучше использовать в блюдах, которые требуют термической обработки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).





Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



