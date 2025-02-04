Вкусный и полезный: греческий йогурт должен быть на вашем столе каждый день

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий йогурт давно завоевал популярность среди любителей здорового питания благодаря своему уникальному составу и многочисленным полезным свойствам. Этот продукт богат витаминами, минералами и белком, что делает его не только вкусным, но и крайне полезным для организма.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Йогурт

Мы расскажем, чем именно греческий йогурт выделяется среди других кисломолочных продуктов и как он влияет на здоровье.

Польза греческого йогурта

Продукт содержит большой комплекс минералов: железо, кальций, калий, кобальт, магний, молибден, натрий, цинк, серу, фосфор и витамины: А, С, РР, В1, В2, В3, В5, В6, В12, Е, Н. Процент полезных веществ в греческом йогурте распределяется следующим образом: 35% белка, не более 45% жиров и только 20% углеводов. Для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата ученые советуют употреблять кисломолочные продукты каждый день.

Можно ли есть греческий йогурт во время диеты

Греческий йогурт можно есть во время диеты. Продукт способствует похудению и может подойти людям, сидящим на низкокалорийной диете.

Одна порция йогурта в качестве перекуса или завтрака наполнит организм полезными микроэлементами, в том числе кальцием, который способствует ускорению обмена веществ.

Можно употреблять в пищу йогурт только до 4% жирности. Так как повышенное содержание жира, означает больше калорий. Этот кисломолочный продукт должен содержать как можно меньше сахара.

Уточнения

Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, ла̀банэ (араб. لبنة‎, ивр. לבנה‎) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта.

