Вкусный и полезный: греческий йогурт должен быть на вашем столе каждый день

Греческий йогурт давно завоевал популярность среди любителей здорового питания благодаря своему уникальному составу и многочисленным полезным свойствам. Этот продукт богат витаминами, минералами и белком, что делает его не только вкусным, но и крайне полезным для организма.
Мы расскажем, чем именно греческий йогурт выделяется среди других кисломолочных продуктов и как он влияет на здоровье.
Продукт содержит большой комплекс минералов: железо, кальций, калий, кобальт, магний, молибден, натрий, цинк, серу, фосфор и витамины: А, С, РР, В1, В2, В3, В5, В6, В12, Е, Н. Процент полезных веществ в греческом йогурте распределяется следующим образом: 35% белка, не более 45% жиров и только 20% углеводов. Для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата ученые советуют употреблять кисломолочные продукты каждый день.
Греческий йогурт можно есть во время диеты. Продукт способствует похудению и может подойти людям, сидящим на низкокалорийной диете.
Одна порция йогурта в качестве перекуса или завтрака наполнит организм полезными микроэлементами, в том числе кальцием, который способствует ускорению обмена веществ.
Можно употреблять в пищу йогурт только до 4% жирности. Так как повышенное содержание жира, означает больше калорий. Этот кисломолочный продукт должен содержать как можно меньше сахара.
Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, ла̀банэ (араб. لبنة, ивр. לבנה) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта.
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