Мясо мыть нельзя: скрытая угроза на вашей кухне, о которой молчат

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вопрос давно разделил кулинаров на два лагеря: одни уверены, что мясо обязательно нужно промывать перед готовкой, другие категорически против. Но что говорят эксперты?

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сырое мясо

Почему мыть мясо нельзя

"Мясо мыть нельзя. Ни в холодной, ни в теплой, ни в горячей воде. Дело в том, что на его поверхности могут находиться бактерии, и одна из самых опасных — листерия. Эта бактерия устойчива к холоду, заморозке и особенно любит влажную среду, что способствует её размножению", — поясняет нутрициолог Ксения Яковенко.

Главная проблема в том, что при мытье вместе с брызгами воды бактерии могут распространиться по всей кухне: на раковину, кран, рабочую поверхность, руки, одежду и даже кухонный фартук.

Как правильно обращаться с мясом

Чтобы обезопасить себя и близких, важно соблюдать несколько правил:

Если на мясе есть загрязнения, их можно удалить ножом или промокнуть бумажным полотенцем.

Используйте отдельные кухонные принадлежности для работы с сырым мясом: нож, доску и посуду.

При работе с мясом рекомендуется использовать перчатки, чтобы минимизировать контакт с потенциально опасными бактериями.

Главное правило — термообработка. Достаточно готовить мясо при высокой температуре, чтобы уничтожить вредоносные микроорганизмы.

Опасность листерии и листериоза

Листерия — бактерия, которая может вызывать листериоз — опасную инфекцию, особенно угрожающую беременным женщинам, новорожденным, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет.

Листериоз может проявляться в виде:

Менингита и энцефалита.

Дерматита.

Внутриматочных и неонатальных инфекций.

Если инфекция поражает беременную женщину, она может привести к внутриутробной гибели плода. Диагностировать листериоз можно только лабораторными методами.

Вывод

Мыть мясо перед приготовлением — плохая идея. Вместо этого следует соблюдать базовые правила безопасности: использовать отдельные кухонные принадлежности, избегать контакта с сырым мясом и не пренебрегать термообработкой. Это самый надёжный способ защитить себя от опасных бактерий.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



Листериоз - бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes.



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