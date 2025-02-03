Мясо мыть нельзя: скрытая угроза на вашей кухне, о которой молчат

Этот вопрос давно разделил кулинаров на два лагеря: одни уверены, что мясо обязательно нужно промывать перед готовкой, другие категорически против. Но что говорят эксперты?
"Мясо мыть нельзя. Ни в холодной, ни в теплой, ни в горячей воде. Дело в том, что на его поверхности могут находиться бактерии, и одна из самых опасных — листерия. Эта бактерия устойчива к холоду, заморозке и особенно любит влажную среду, что способствует её размножению", — поясняет нутрициолог Ксения Яковенко.
Главная проблема в том, что при мытье вместе с брызгами воды бактерии могут распространиться по всей кухне: на раковину, кран, рабочую поверхность, руки, одежду и даже кухонный фартук.
Чтобы обезопасить себя и близких, важно соблюдать несколько правил:
Листерия — бактерия, которая может вызывать листериоз — опасную инфекцию, особенно угрожающую беременным женщинам, новорожденным, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет.
Листериоз может проявляться в виде:
Если инфекция поражает беременную женщину, она может привести к внутриутробной гибели плода. Диагностировать листериоз можно только лабораторными методами.
Мыть мясо перед приготовлением — плохая идея. Вместо этого следует соблюдать базовые правила безопасности: использовать отдельные кухонные принадлежности, избегать контакта с сырым мясом и не пренебрегать термообработкой. Это самый надёжный способ защитить себя от опасных бактерий.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Листериоз - бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes.
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