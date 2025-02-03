Шампиньоны с луком и сметаной: этот сливочный соус превращает их в настоящий деликатес

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить что-то быстрое, но при этом невероятно вкусное? Попробуйте шампиньоны в сливочном соусе! Это блюдо готовится за считанные минуты, а на выходе получается ароматное, нежное и идеально дополняющее любой гарнир. Те, кто уже попробовал, отмечают насыщенный вкус и аппетитный аромат, от которого невозможно устоять.

Фото: flickr.com by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ шампиньоны

Что понадобится

Чтобы приготовить эти сочные грибы, возьмите:

500 г шампиньонов,

1 луковицу,

1-2 зубчика чеснока,

50 г сметаны,

1-2 ст. ложки соевого соуса,

1 ст. ложку растительного масла,

соль и черный перец по вкусу,

несколько веточек укропа.

Готовим шаг за шагом

Подготовка ингредиентов

Грибы промойте, обсушите. Крупные разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп порубите. Жарим грибы

Разогрейте сковороду с маслом, выложите грибы в один слой. Обжаривайте без крышки, пока не выделится сок и не появится золотистый цвет. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5 минут. Добавляем лук и готовим соус

Добавьте нарезанный лук, перемешайте, снова накройте и тушите 5-7 минут до мягкости. Затем влейте немного воды, добавьте сметану, тщательно размешайте до однородности. Финальные штрихи

Добавьте соевый соус, чеснок, перемешайте и доведите до кипения. По вкусу добавьте соль и перец. Затем всыпьте укроп, перемешайте и снимите с огня. Даём настояться и подаём

Оставьте грибы под крышкой на 10 минут, чтобы они пропитались ароматами. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к картофелю, рису или пасте.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

