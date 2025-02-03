Шампиньоны с луком и сметаной: этот сливочный соус превращает их в настоящий деликатес

Хотите приготовить что-то быстрое, но при этом невероятно вкусное? Попробуйте шампиньоны в сливочном соусе! Это блюдо готовится за считанные минуты, а на выходе получается ароматное, нежное и идеально дополняющее любой гарнир. Те, кто уже попробовал, отмечают насыщенный вкус и аппетитный аромат, от которого невозможно устоять.
Чтобы приготовить эти сочные грибы, возьмите:
Подготовка ингредиентов
Грибы промойте, обсушите. Крупные разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп порубите.
Жарим грибы
Разогрейте сковороду с маслом, выложите грибы в один слой. Обжаривайте без крышки, пока не выделится сок и не появится золотистый цвет. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5 минут.
Добавляем лук и готовим соус
Добавьте нарезанный лук, перемешайте, снова накройте и тушите 5-7 минут до мягкости. Затем влейте немного воды, добавьте сметану, тщательно размешайте до однородности.
Финальные штрихи
Добавьте соевый соус, чеснок, перемешайте и доведите до кипения. По вкусу добавьте соль и перец. Затем всыпьте укроп, перемешайте и снимите с огня.
Даём настояться и подаём
Оставьте грибы под крышкой на 10 минут, чтобы они пропитались ароматами. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к картофелю, рису или пасте.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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