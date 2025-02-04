Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных

Драники — это аппетитные картофельные оладьи с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которые идеально подходят для завтрака или сытного перекуса. Приготовить их можно быстро и просто на сковороде.
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Оладьи со сметаной
Ингредиенты
4 крупных картофелины
1 средняя луковица
1 яйцо
2 столовые ложки муки
Соль и перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Пошаговое приготовление
Подготовка картофеля и лука: очистите картофель и лук. Натрите картофель на крупной терке, а лук — на мелкой. Смешайте их в глубокой миске.
Удаление лишней жидкости: отожмите полученную массу, чтобы избавиться от излишков сока. Это поможет драникам сохранить форму и получить хрустящую корочку.
Добавление остальных ингредиентов: вбейте в смесь яйцо, добавьте муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
Жарка драников: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, слегка прижимая их, чтобы придать форму оладий. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подача: готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.
Советы по приготовлению
Чтобы драники были более пышными, можно добавить щепотку разрыхлителя в тесто.
Для разнообразия вкуса попробуйте добавить в тесто мелко нарезанную зелень или тертый сыр.
Если хотите получить более диетический вариант, можно запечь драники в духовке при 180°C до золотистой корочки.
Драники — это универсальное блюдо, которое можно адаптировать под свой вкус, добавляя различные ингредиенты и специи. Попробуйте экспериментировать, чтобы найти свой идеальный рецепт!