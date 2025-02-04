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Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных

2:05
Еда

Драники — это аппетитные картофельные оладьи с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которые идеально подходят для завтрака или сытного перекуса. Приготовить их можно быстро и просто на сковороде.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Ингредиенты

  • 4 крупных картофелины
  • 1 средняя луковица
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки муки
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка картофеля и лука: очистите картофель и лук. Натрите картофель на крупной терке, а лук — на мелкой. Смешайте их в глубокой миске.
  2. Удаление лишней жидкости: отожмите полученную массу, чтобы избавиться от излишков сока. Это поможет драникам сохранить форму и получить хрустящую корочку.
  3. Добавление остальных ингредиентов: вбейте в смесь яйцо, добавьте муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
  4. Жарка драников: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, слегка прижимая их, чтобы придать форму оладий. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  5. Подача: готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Советы по приготовлению

  • Чтобы драники были более пышными, можно добавить щепотку разрыхлителя в тесто.
  • Для разнообразия вкуса попробуйте добавить в тесто мелко нарезанную зелень или тертый сыр.
  • Если хотите получить более диетический вариант, можно запечь драники в духовке при 180°C до золотистой корочки.

Драники — это универсальное блюдо, которое можно адаптировать под свой вкус, добавляя различные ингредиенты и специи. Попробуйте экспериментировать, чтобы найти свой идеальный рецепт!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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