Вы едите это каждый день? А зря – эти продукты могут уложить вас на операционный стол

Многие не обращают внимания на дискомфорт в желудке, пока ситуация не становится критической. Однако некоторые продукты могут привести к образованию плотных комков в ЖКТ — фитобезоаров, которые могут потребовать даже хирургического вмешательства.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Какие продукты провоцируют образование фитобезоаров

Если у человека нарушена моторика желудка, он плохо пережевывает пищу или перенес операции на ЖКТ, ему стоит с осторожностью употреблять следующие продукты:

Фрукты и сухофрукты: хурма, ананас, кокос, инжир, чернослив, изюм, финики

Овощи: тыква, свекла, сельдерей, лук-порей, брюссельская капуста, зеленая фасоль, оливки

Орехи и семена: кедровые орехи, семечки, косточки винограда и вишни

Почему это опасно

Эти продукты содержат смолистые и дубильные вещества, которые могут склеивать растительные волокна в плотную массу. Если их есть в больших количествах, риск развития фитобезоара значительно возрастает.

Контролировать свое питание важно заранее, а не тогда, когда проблема уже возникла. Некоторые продукты требуют осторожности, особенно при заболеваниях ЖКТ.

Уточнения

Безоа́р — инородное тело в желудке, конкремент из плотно свалянных волос или волокон растений. Безоары бывают преимущественно у жвачных животных. У человека они встречаются относительно редко. В мировой литературе до 1991 года было описано около 400 случаев.



