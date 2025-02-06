Вы едите это каждый день? А зря – эти продукты могут уложить вас на операционный стол

Многие не обращают внимания на дискомфорт в желудке, пока ситуация не становится критической. Однако некоторые продукты могут привести к образованию плотных комков в ЖКТ — фитобезоаров, которые могут потребовать даже хирургического вмешательства.
Если у человека нарушена моторика желудка, он плохо пережевывает пищу или перенес операции на ЖКТ, ему стоит с осторожностью употреблять следующие продукты:
Эти продукты содержат смолистые и дубильные вещества, которые могут склеивать растительные волокна в плотную массу. Если их есть в больших количествах, риск развития фитобезоара значительно возрастает.
Контролировать свое питание важно заранее, а не тогда, когда проблема уже возникла. Некоторые продукты требуют осторожности, особенно при заболеваниях ЖКТ.
Безоа́р — инородное тело в желудке, конкремент из плотно свалянных волос или волокон растений. Безоары бывают преимущественно у жвачных животных. У человека они встречаются относительно редко. В мировой литературе до 1991 года было описано около 400 случаев.
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