Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Хычины — традиционные кавказские лепёшки, которые готовятся с разнообразными начинками, включая зелень и сыр. Они представляют собой тонкие, мягкие лепёшки с сочной начинкой внутри.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лепешки с мясом

Ингредиенты

500 г пшеничной муки

250 мл воды

1 ч. л. соли

1 ч. л. соды

250 мл мацони или кефира

200 г сыра (адыгейского или брынзы)

Пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза)

Сливочное масло для смазывания

Приготовление

Замес теста: в глубокой миске смешайте муку, соль и соду. Постепенно влейте мацони или кефир, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 20-30 минут для отдыха. Подготовка начинки: натрите сыр на крупной тёрке. Мелко нарежьте зелень и смешайте с тёртым сыром. При желании можно добавить немного чёрного перца для остроты. Формирование хычинов: разделите тесто на равные части, скатайте их в шарики. Каждый шарик раскатайте в небольшую лепёшку. В центр положите порцию начинки, затем соберите края теста к центру, плотно защипнув их, чтобы начинка была полностью закрыта. Раскатка: аккуратно раскатайте получившийся шар с начинкой в тонкую лепёшку толщиной около 1 см, стараясь не повредить тесто и не допустить выхода начинки наружу. Жарка: разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепёшку и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Готовые хычины снимите со сковороды и сразу смажьте сливочным маслом. Сложите их стопкой, чтобы они оставались мягкими и тёплыми. Подача: подавайте хычины горячими, разрезав на сегменты. Они отлично сочетаются с соусом из мацони, смешанного с измельчённой зеленью и чесноком.

Хычины — это не только вкусное, но и символичное блюдо, отражающее богатство кавказской кухни и гостеприимство её народа.

Уточнения

Хычи́н (карач.-балк. хычын) — национальное блюдо карачаево-балкарской кухни, корнями уходящее в период традиционных верований.

