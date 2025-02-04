Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться

Хычины — традиционные кавказские лепёшки, которые готовятся с разнообразными начинками, включая зелень и сыр. Они представляют собой тонкие, мягкие лепёшки с сочной начинкой внутри.
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лепешки с мясом
Ингредиенты
500 г пшеничной муки
250 мл воды
1 ч. л. соли
1 ч. л. соды
250 мл мацони или кефира
200 г сыра (адыгейского или брынзы)
Пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза)
Сливочное масло для смазывания
Приготовление
Замес теста: в глубокой миске смешайте муку, соль и соду. Постепенно влейте мацони или кефир, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 20-30 минут для отдыха.
Подготовка начинки: натрите сыр на крупной тёрке. Мелко нарежьте зелень и смешайте с тёртым сыром. При желании можно добавить немного чёрного перца для остроты.
Формирование хычинов: разделите тесто на равные части, скатайте их в шарики. Каждый шарик раскатайте в небольшую лепёшку. В центр положите порцию начинки, затем соберите края теста к центру, плотно защипнув их, чтобы начинка была полностью закрыта.
Раскатка: аккуратно раскатайте получившийся шар с начинкой в тонкую лепёшку толщиной около 1 см, стараясь не повредить тесто и не допустить выхода начинки наружу.
Жарка: разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепёшку и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Готовые хычины снимите со сковороды и сразу смажьте сливочным маслом. Сложите их стопкой, чтобы они оставались мягкими и тёплыми.
Подача: подавайте хычины горячими, разрезав на сегменты. Они отлично сочетаются с соусом из мацони, смешанного с измельчённой зеленью и чесноком.
Хычины — это не только вкусное, но и символичное блюдо, отражающее богатство кавказской кухни и гостеприимство её народа.
Уточнения
Хычи́н (карач.-балк. хычын) — национальное блюдо карачаево-балкарской кухни, корнями уходящее в период традиционных верований.