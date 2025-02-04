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Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться

2:17
Еда

Хычины — традиционные кавказские лепёшки, которые готовятся с разнообразными начинками, включая зелень и сыр. Они представляют собой тонкие, мягкие лепёшки с сочной начинкой внутри.

Лепешки с мясом
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лепешки с мясом

Ингредиенты

  • 500 г пшеничной муки
  • 250 мл воды
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. соды
  • 250 мл мацони или кефира
  • 200 г сыра (адыгейского или брынзы)
  • Пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза)
  • Сливочное масло для смазывания

Приготовление

  1. Замес теста: в глубокой миске смешайте муку, соль и соду. Постепенно влейте мацони или кефир, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 20-30 минут для отдыха.
  2. Подготовка начинки: натрите сыр на крупной тёрке. Мелко нарежьте зелень и смешайте с тёртым сыром. При желании можно добавить немного чёрного перца для остроты.
  3. Формирование хычинов: разделите тесто на равные части, скатайте их в шарики. Каждый шарик раскатайте в небольшую лепёшку. В центр положите порцию начинки, затем соберите края теста к центру, плотно защипнув их, чтобы начинка была полностью закрыта.
  4. Раскатка: аккуратно раскатайте получившийся шар с начинкой в тонкую лепёшку толщиной около 1 см, стараясь не повредить тесто и не допустить выхода начинки наружу.
  5. Жарка: разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепёшку и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Готовые хычины снимите со сковороды и сразу смажьте сливочным маслом. Сложите их стопкой, чтобы они оставались мягкими и тёплыми.
  6. Подача: подавайте хычины горячими, разрезав на сегменты. Они отлично сочетаются с соусом из мацони, смешанного с измельчённой зеленью и чесноком.

Хычины — это не только вкусное, но и символичное блюдо, отражающее богатство кавказской кухни и гостеприимство её народа.

Уточнения

Хычи́н (карач.-балк. хычын) — национальное блюдо карачаево-балкарской кухни, корнями уходящее в период традиционных верований.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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