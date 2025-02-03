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Быстрый рецепт курочки по-азиатски

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Еда

Чтобы приготовить курочку по-азиатски понадобится около получаса.

курица
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
курица

Ингредиенты: 600 г филе куриной грудки, 1 луковица, 1 морковка, 1 небольшая редька, 1 болгарский перец, 4 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. кетчупа, 1 ст. воды, 3 зубчика чеснока, специи.

Процесс приготовления:

  1. Филе нарежьте полосками.
  2. Овощи нарежьте брусочками, лук — тонкими полукольцами.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте курицу и обжаривайте 10 минут.
  4. Добавьте луковицу и готовьте 8 минут.
  5. Добавьте морковку, редьку, соевый соус, кетчуп и воду. Готовьте ещё 10 минут.
  6. Затем добавьте перец, чеснок, нарезанный слайсами, любимые специи. Ещё готовьте 7 минут и выключайте.

Приятного аппетита!

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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