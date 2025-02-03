Быстрый рецепт курочки по-азиатски

Чтобы приготовить курочку по-азиатски понадобится около получаса.

Ингредиенты: 600 г филе куриной грудки, 1 луковица, 1 морковка, 1 небольшая редька, 1 болгарский перец, 4 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. кетчупа, 1 ст. воды, 3 зубчика чеснока, специи.

Процесс приготовления:

Приятного аппетита!

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