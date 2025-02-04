Секретные фаршированные перцы из бабушкиной тетрадки – вкус, проверенный временем

Фаршированный перец — это яркое, ароматное и сытное блюдо, которое особенно популярно в летне-осенний период. Классический рецепт предполагает использование болгарского перца, фаршированного смесью мяса и риса, с добавлением овощей и специй.
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фаршированный перец
Ингредиенты
Болгарский перец — 6-8 шт.
Мясной фарш (свинина, говядина или их смесь) — 500 г
Приготовление начинки: отварите рис до полуготовности. Нарежьте лук и натрите морковь на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Смешайте обжаренные овощи с фаршем, добавьте рис, соль, перец и специи по вкусу. При желании добавьте мелко нарезанную зелень.
Фарширование перцев: наполните подготовленные перцы полученной начинкой, слегка утрамбовывая ее ложкой.
Приготовление соуса: смешайте томатную пасту или сок с небольшим количеством воды, добавьте соль и специи по вкусу.
Тушение: выложите фаршированные перцы в кастрюлю или глубокую сковороду, залейте приготовленным соусом так, чтобы он покрывал перцы примерно на 2/3 их высоты. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 40-50 минут до готовности.
Подача: подавайте фаршированные перцы горячими, полив их соусом, в котором они тушились. По желанию, украсьте свежей зеленью и подайте со сметаной.
Фаршированные перцы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. Оно сочетает в себе насыщенный вкус мяса, нежность риса и аромат свежих овощей, создавая гармоничное и сбалансированное блюдо.
Уточнения
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.