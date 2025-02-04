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Секретные фаршированные перцы из бабушкиной тетрадки – вкус, проверенный временем

2:25
Еда

Фаршированный перец — это яркое, ароматное и сытное блюдо, которое особенно популярно в летне-осенний период. Классический рецепт предполагает использование болгарского перца, фаршированного смесью мяса и риса, с добавлением овощей и специй.

фаршированный перец
Фото: pxhere
фаршированный перец

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 6-8 шт.
  • Мясной фарш (свинина, говядина или их смесь) — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Репчатый лук — 1-2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста или сок — 2-3 ст. л.
  • Растительное масло — для обжаривания
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Зелень (петрушка, укроп) — по желанию

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка перцев: вымойте болгарские перцы, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена.
  2. Приготовление начинки: отварите рис до полуготовности. Нарежьте лук и натрите морковь на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте еще несколько минут. Смешайте обжаренные овощи с фаршем, добавьте рис, соль, перец и специи по вкусу. При желании добавьте мелко нарезанную зелень.
  3. Фарширование перцев: наполните подготовленные перцы полученной начинкой, слегка утрамбовывая ее ложкой.
  4. Приготовление соуса: смешайте томатную пасту или сок с небольшим количеством воды, добавьте соль и специи по вкусу.
  5. Тушение: выложите фаршированные перцы в кастрюлю или глубокую сковороду, залейте приготовленным соусом так, чтобы он покрывал перцы примерно на 2/3 их высоты. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 40-50 минут до готовности.
  6. Подача: подавайте фаршированные перцы горячими, полив их соусом, в котором они тушились. По желанию, украсьте свежей зеленью и подайте со сметаной.

Фаршированные перцы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. Оно сочетает в себе насыщенный вкус мяса, нежность риса и аромат свежих овощей, создавая гармоничное и сбалансированное блюдо.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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